POR: Higinio Esparza Ramírez

Unos pasos taladrantes y huesudos, cimbran el techo, encima de mi cabeza una vez al mes, o dos o tres veces en el mismo lapso. Se repitieron el viernes 2 de noviembre: -¿Pasos en la azotea?, me pregunto meditabundo e interrumpo por esa causa la lectura del libro “El terror. Los años de la guillotina”, un ensayo histórico de David Andress.

Estoy en una cantina rinconera, sentado en una mecedora acojinada para el descanso de glúteos, espalda, hernias, lumbagia y sofocos por insuficiencia cardiaca; un barecito que improvisé a pie de cama, a un lado de unos anaqueles atiborrados de libros que en un 95% no he leído todavía pero que pienso hacerlo en cuanto ascienda al descanso eterno, un lugar que ya disfrutan parientes y amigos desde hace un buen rato provistos de lámparas de rayos ultravioletas para facilitar la lectura celestial.

Aquí, en casa, dispongo de poltronas en una sala con calefacción, en el comedor, en la recámara –piquera y televisor integrados-; en el jardín exterior y en el interior, bajo cornisa, además de bancas y bancos para sentarme en cuanto vengan a mí los mareos. En lo general, se trata de accesorios para disfrutar también de un descanso sabático que lleva ya 16 años de manera ininterrumpida. No sé si en el Cielo habrá –además de las lámparas- comodidades similares, pero no me urge por ahora abandonar las que brinda la jubilación en vivo.

-¡Tap tris tap tris tap, pas, trash!, insisten los huecos taconeos en la azotea. Son apenas las doce del día y pienso que se trata de mi mujer afanada en colgar la ropa recién lavada antes de que nube y lluvias estropeen su trabajo. Pero sé muy bien que se encuentra en la cocina preparando un cocido de pata de res para los nietos y bisnietos. –Aquí hay algo misterioso, algo que no cuadra, la Calaca no es, estoy seguro; es de hábitos vespertinos y nocturnos, rara vez opera de día, medito sin alarma ni desasosiego.

No creo que ella –mi mujer, no la huesuda- suba al techo e imite el ritmo del taconazo de su ídolo Lalo González “El Piporro”, sólo para ponerme nervioso y que enseguida vuelva hecha una- ráfaga a avivar el fuego a fin de ablandar la nervuda carne con gordo, huesos con tuétano, papas, zanahorias, repollos y demás ingredientes que le dan sabor al caldo. No sube ni baja rápido porque le duelen las rodillas, una justificación más de que ella no es la culpable o mejor dicho, la autora del bailongo a la Fred Astaire en la azotea.

Las pisadas de cadencia norteña cesan de pronto y reanudo el deletreo. Reparo que todavía no he quitado la cubierta de plástico de las pastas del grueso volumen en cuya portada yace desnuda una joven mujer, casi adolescente, con sus ropas rasgadas alrededor del amarfilado cuerpo recién ultrajado. Sus abiertos y tristes ojos parecen reprocharle al cielo su infortunio. La rodean mujeres típicas de un barrio parisino de los tiempos de Napoleón,

Otra vez escucho pasos en la azotea, está vez más intensos y desordenados pero no hago caso. Cesaron de repente y miro el reloj: son las dos de la tarde. –En estos momentos la Parca, igual que en casa, saborea caldo de hueso con tuétano y verdura y por lo tanto no labora, consuelo a la ya preocupada conciencia.

En repetidas ocasiones he escuchado la frase aquella que dice: -Ya oigo pasos en la azotea, un presentimiento de que la muerte nos ronda. La dijo Martínez Serrano en su escuchado programa “Buenos Días”, refiriéndose a su edad y por ende a su achacosa persona. Yo no me encuentro todavía al borde del hoyo 18, me digo con engañosa resignación, pero los taconazos dicen otra cosa. Martínez Serrano es muy necio e insiste: Los ejes de mi carroza, un remedo de Los ejes de mi carreta, la canción.

A las seis de la tarde –horas mensajeras de la oscura noche- regresan los ruidosos pasos a la azotea y se prolongan hora y media. –Esto ya resulta insoportable, si doña Huesos viene por mí, que baje y dé la cara, digo bravuconamente. –Ni espere tampoco que la voy a esperar. Dicho y hecho, salí del cuarto y a dos manos y otras tantas piernas –también me duelen las rodillas- trepé por la escalera hacia el cimbreante techo.

-¡Oh gran sorpresa! Ni calaca ni huesos ni nada: cuatro mozalbetes bisnietos brincan y corretean detrás de un balón de futbol en una cancha que improvisaron de pared a pared en el piso superior que sirve de lavadero y colgadero de ropa, precisamente arriba de mi cabeza, losa de por medio, la del patio, no la funeraria. Una rocola transmite a la vez música del taconazo, la bailan los chicos cada medio tiempo del juego futbolero y son-supe- diez u once medios tiempos –Por eso los pasos alocados.

Pero ya no leo a gusto, cierro el librote y me planto ante el televisor para asustarme con las películas de pánico que proyecta noche a noche un canal televisivo de paga: “Los pasos del más allá”, se intitula una de ellas.

