…”Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente dilo con una palabra y quedará sano mi criado”… (Mt 8,8)

POR: Antonio Fernández

JESÚS VIVE LA FE DEL CENTURIÓN

…” ¡Tened fe en Dios!” …Es la voz bondadosa del Padre caritativo, que manifiesta su misericordia sin cesar, llamando a las almas ir en pos del valor más preciado para su salvación, con que el evangelista San Marcos nos adoctrina e infunde con firmeza, la obligación de examinar la conciencia, y responder a ella con la primordial necesidad que pide: enraizar en el corazón la obligación de labrar en él la fe en Dios Nuestro Padre, e ir conformando el camino de la vida terrena, arando en la tierra fértil del alma la esperanza, confianza y fidelidad, que es la semilla de la fe, sus raíces crecerán y darán el fruto deseado: amar y servir a Dios Todopoderoso, ganar la gracia con que ilustra Santo Tomás;…”El Don de la gracia excede a todos los dones que una creatura puede recibir”…. El Señor siendo Padre amoroso, instruye a las almas por Él creadas en el mundo, que por obra y gracia de su bondad las adiestra y guía por las potencias del alma (memoria, entendimiento y voluntad) depositadas en ellas desde al nacer, siendo estos los medios que contribuirán a su salvación, y a múltiples bienes, gracias y dones que las ayudara a diferenciar y apartarse del acto bueno del malo, a cultivar las virtudes que disponen a obrar bien y evitar el mal, todo conduciendo por la fe del verdadero conocimiento en el bien único por excelencia: Cristo Nuestro Señor; pero las almas que desprecian las bondades entregadas por Dios, su preferencia es no quererse apartar de sus miserias y flaquezas, dar placer a sus debilidades, conduciéndose por caminos desordenados e inmorales; y lógico es que este señalamiento causa fastidio, y más al que está atado a esa conducta, reclama molesto;… Lo mismo de siempre, no saben otra cosa que decir …La persistencia en estas actitudes es consecuencia de la cerrazón por no querer apartarse de lo malo, lo que se trata es el bien que, a través de la palabra del Señor, hace ver la realidad humana que la soberbia maligna no quiere vea los errores que le conducen a esa perdición eterna que no acepta, por más que al pecador se le explique, demuestre y desmenuce, da paso atrás a no cultivar la fe en Cristo; cierra el corazón a toda reflexión del porque su conducta está mal. Jesús anima a estar convencidos de quitarnos el velo de los ojos y los tapones de los oídos, por decirlo con claridad, a ver la realidad del destino que el pecador da a su vida, que camina ciego. ¿Qué difícil es en estos tiempos comprenderlo? Solo por la fe, fervor y resolución en el deseo de salvar el alma, de lo que nos adoctrina Jesús; …” Por vuestra falta de fe. Porque en verdad os digo; Que, si tuviereis fe como de un granito de mostaza, diréis a este monte: trasládate de aquí allá” …La carencia de la fe, es carencia de confianza en Dios, por eso, fe y confianza deben ir unidas, la bondad del Señor pide a cada alma debe hacer suya la lección de fe, que grabe en su conciencia, cumplir su función, alertando su alma por el entendimiento, a estar en condiciones de ir al camino que lleva a Jesús. Al revelar el Señor su divinidad, entendemos: que no se le puede engañar, ni será engañado, queda definido cuando dijo; …” Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Mí” … ¿Cómo obtener la fe que espera Jesús de cada alma? La fe es parte integrante de la vida espiritual; la fe es creer que la fuente de donde viene es la Palabra del Señor; la fe es el deseo de creer y que en mi naturaleza humana está la presencia bondadosa de Cristo, al que busco en mis penas; el Espíritu Santo le inspira a la comprensión de muchas verdades que de momento no se comprenden, por ello el cristiano católico, al asimilar el principio de la fe, pondrá empeño en fijar su alma y corazón, por sí mismo, que Cristo Nuestro Señor, es el Hijo de Dios hecho hombre, vino al mundo a cumplir el deseo de su amado Padre: salvar al hombre del pecado, por eso, creyendo y perseverando en la palabra de Jesús convertirá su enseñanza en regla y norma de vida cumpliendo su doctrina y mandamientos, mantener la oración, actos de piedad, asistiendo a la Santa Misa y la frecuencia de sacramentos, el alimento espiritual para vivir en gracia de Dios.

Cristo Nuestro Señor, inicia su vida pública, sembrando la doctrina dispuesta por Dios su Padre, semilla que esparce en los corazones donde en su nombre se reúnen las multitudes. Para Jesús todo momento es tiempo de sembrar en las almas, va a lo profundo de cada persona buscando la fe, nada lo detiene, en la gloria eterna continúa buscando en cada siglo y más en este árido siglo XXI, repasando corazones y conciencias, el Señor es paciente viendo la necia vaciedad. ¿Consideras que encontrara en ti la fe que busca? ¡Difícil tarea es encontrar almas con fe! Pero Jesús las descubre y las atrae, no importa que hoy sean pocas, ya serán todas, por ello dijo Jesús con verdad; …” Muchos son los llamados, mas pocos los elegidos” …Así ha sido y continuará sucediendo. Veamos en nosotros mismos las veces que obramos mal, ¿Nos preocupamos por la ofensa echa al Señor? El temor a Dios decide acudir a la confesión, el Sacerdote después de escuchar absolverá el pecado y cumpliendo la penitencia, todo queda ordenado para recibir la Eucaristía; ¿Cuánto tiempo durará el estado de gracia? Cada uno tiene la respuesta, sabe que va a durar mientras el alma no vuelva a caer en pecado, entonces; ¿De que sirvió que Jesús predicará y enseñará su doctrina, si quien se dice ser bueno cae y se levanta? La misericordia de Dios perdona una y otra vez, mas es de tener cuidado para no hacer de su misericordia un juego, valoremos su palabra, cuando dijo Jesús a Pedro las veces que perdonará a su hermano;…”Setenta veces siete”…Así perdona Dios por el sacerdote al pecador, y nosotros perdonar a quien nos ofende, razón por el que demos gracias, su infinita misericordia tiende su mano caritativa para levantarnos de las continuas caídas, esos altibajos del alma tienen su origen: ¡Falta de fe firme, creciente y sólida! No basta creer, sino obrar con fe, acudiendo al Señor solicitando su clemencia, se podrá reordenar la vida espiritual, conciliando el alma con Jesús.

Se tiene que aprender andar en el mundo, no tenemos otro, será la fe la que fortalecerá el alma, evitará el contagio de las vanidades, vencerlas significa que la fe se ha fortificado en la perseverancia de amar y servir a Dios de palabra, obra y pensamiento, punto decisivo en la lucha del bien y del mal al interior del corazón: solo perseverando se vence y evita volver a lo mismo, cada caída es oportunidad de vencer, de ganar terreno al pecado, haciendo realidad la palabra de Cristo;…” ¡Tened fe en Dios!”…San Juan Crisóstomo alienta al decir;…”Cristo quiere enseñarnos la eficacia de la fe”…Por ello Jesús hablar al corazón; … ¡Hijo mío! Domina y somete tus tropiezos, sacude del pensamiento la montaña que te agobia, no importa si la atadura al vicio y al adulterio te es complicada o peligrosa, vencerás por la fe y tu alma retornara en definitiva a mi redil…

Jesús predica en el Sermón de la Montaña su palabra, reúne grandes muchedumbres cautivadas por su enseñanza, atraídas -sin saberlo- por la divinidad de su Maestro muestra su divinidad, dice el evangelista; …” Y he aquí que un leproso se aproximó, se prosternó delante de Él y le dijo: Señor, si Tú quieres, puedes limpiarme. Y Él (Jesús) tendiéndole su mano, lo tocó y le dijo: Quiero queda limpio, y al punto fue sanado de su lepra”…Apreciemos el prodigio de Jesús. El leproso acude a Jesús solicitando su clemencia: ¿Por qué fue a Jesús? Cree en su divinidad y realiza un acto público de adoración: Jesús quiso así fuera, para que la multitud se convenciera de su divinidad, creyera que Él es el Hijo de Dios, al verlo que se arrodilla ante Jesús, quien no necesito preguntar ni ahondar, ha visto en el hombre la fe que lo ha llevado a reconocer su divinidad; …” Señor, si tú quieres, puedes limpiarme” …Pide no únicamente el alivio de su enfermedad, sino para el pecado que pesa en él, así fue como Jesús con gozo lo sano. ¿Cuántas veces acudimos a Jesús con fe y en la confesión pedimos? …” Señor, si tú quieres, puedes limpiarme” …Ello se logrará obrando con la fe firme del leproso. La realidad es que muchos que se dicen cristianos católicos que pertenecen a los apostolados, ayudan a los ancianos, a los pobres, participan en toda actividad de la Iglesia, asisten a la Santa Misa, a la exposición del santísimo y mas, pero carecen de fe, basta recordar que Jesús ve las muchedumbres que lo siguen atraídas por su predicación y milagros, no creen en Él, van sin tener fe, van a Él dudando. Jesús tocó al leproso y al quedar limpio de la lepra, encendió en su corazón la llama de la fe y su alma quedo limpia. La muchedumbre impactada ha visto el prodigio de Jesús, y continua con Él a Cafarnaúm, al mismo tiempo corre la noticia de la curación del leproso a la ciudad y a los oídos de un Centurión romano comisionado con su centuria de soldados a las órdenes de Herodes Antipas. Al saber que llega Jesús a la ciudad, sale a su encuentro este hombre de guerra, del que dice el evangelista; …” Cuando hubo entrado en Cafarnaúm, se le aproximó un centurión y le suplicó. Señor, mi criado está en casa, postrado, paralitico, y sufre terriblemente”…El Centurión representa el poder imperial de Roma, por ello es respetado en todo y privilegiado en las cosas. Jesús escucho su pedimento y profundiza a su interior, ve, que el favor solicitado es para su criado, no pide nada para él, vino a rogar por uno de menor categoría. Dice San Juan Crisóstomo de ello; …” Considera el amor que el centurión tiene a su criado, cuando acongojado suplica por su salud” … ¿Qué movió al Centurión a ir con Jesús y pedir por su criado? La fe que desde tiempo había cultivado, escucha lo que la gente decía de la predicación de Jesús y sus prodigios, lo guarda a no dudar en su interior y concluiría: … En verdad, Jesús es Dios, creó en Él … Como buen subordinado consideró no molestar a tan gran Señor con cosas propias, lo hizo cuando vio la necesidad de pedir la misericordia de Jesús que ya conocía, que en este caso fue en favor de su criado, la diferencia de jerarquía entre él Centurión y su criado, muestra a Jesús la igualdad y el amor al prójimo vino a ser un adelanto del espíritu cristiano que Jesús predico; …” Amarás al prójimo como a ti mismo” …. Es de notar que el Centurión no mostro altivez, ni exigencia, ni presiono a Jesús, por el contrario, este hombre de guerra guarda respeto y acatamiento a su superior, ante Jesús fue otra cosa, ve en Él algo mucho mas superior que sus superiores, la diferencia esta que Dios es misericordioso y justo, presentándose ante Jesús con humildad, se acerca reconociendo su jerarquía al dirigirse a Él dice; …” Señor” …

Sigue el evangelista; …” Y Él le dijo: Yo iré y lo sanaré” …Jesús responde al instante, muestra su voluntad de ir en el acto a sanar al criado, y todos lo que con el venían se mueven camino a la casa del Centurión, pero este se conoce que esta ante la perfección divina, su corazón encendido por la fe descubre aún más la divinidad de Jesús, sus palabras manifiestan la confianza y credulidad del Centurión, su fe, hace fluir de sus labios la glorificación excelente, mencionada en la celebración de la Santa Misa. Dice el evangelista; …” Pero el Centurión replicó diciendo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente dilo con una palabra y quedará sano mi criado” … ¿Que dio a entender el Centurión a Jesús? Le ha dicho; … ¡Señor creo en ti! … Reconoce con respeto que Jesús es su Señor, no obstante ser un honorable jefe militar, el Centurión va más allá; … ¡Señor! Tu eres Dios, todo lo puedes, todo como tal, tu poder es grande como lo se y reconozco, por eso he venido a ti, no necesitas desplazarte hasta mi casa a curar a mi criado, pues desde este lugar con tu sola palabra puedes cúralo…Y fundamenta lo que su corazón le dicta diciéndole dice a Jesús;…”Porque también yo, que soy un subordinado, tengo soldados a mis ordenes, y digo a éste: Ve y él va; aquel: Ven y viene; y a mi criado: Haz esto, y lo hace”…Y Tu siendo Dios, ¿Qué no puedes hacer por el bien de quienes creen en ti? Puedes hacerlo del lugar donde quiera que estés, todo lo sabes y todo lo previenes … ¡Cuánta es la fe que guarda el interior de este Centurión! Todos ellos me obedecen cuando mando alguna cosa, ¡Tú Señor siendo Dios y todopoderoso!;…”Mas di una sola palabra”…Y así es, en la Santa Misa se elevan estas palabras sublimes del Centurión en tres ocasiones, cuando el Sacerdote y los fieles unidos rezan; … ¡ Señor ¡ Yo no soy digno de que entres en mi casa; mas di una sola palabra y mi alma sanará “ … La palabra del Centurión conmovió las entrañas de Jesús, por el gozo que ha causado en su corazón la palabra, intención y reconocimiento a Él por este hombre de guerra, que dijo Jesús en voz alta a la muchedumbre;…”Jesús se admiró oírlo, y dijo: ¡En ninguno de Israel he hallado tanta fe!”…En efecto; …”Jesús se admiró” … Repasando los evangelios, apreciamos que fue la única ocasión en que el Hijo de Dios hecho hombre, se maravilló, fue la respuesta del Centurión, inspiración del corazón en este Jefe militar que no era judío, sino romano, la palabra que Jesús dirige a este hombre, fue una esplendente enseñanza para sus discípulos, y la posteridad de los siglos.

Jesús como Dios viendo a los tiempos dijo;…”Os digo pues: Muchos llegarán de oriente y del occidente y se reclinaran a la mesa de Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera”…Profetiza Jesús: que así como este gentil Centurión romano vino a Él, así vendrán de todas las naciones almas que han sabido corresponder a las gracias concedidas en el banquete celestial, y los que no acepten participar en él, serán echados por rechazar la verdad que tuvieron siempre a su alcance, ha dicho Jesús;…”Allá será el llanto y el rechinar de dientes”…En el reino de las tinieblas. Continua el evangelista; …” Y dijo Jesús al Centurión: Anda, como creíste, se te cumpla. Y el criado en esa misma hora fue sanado” … Le ha dicho; …Ve Hijo mío y según la medida de tu fe, se te concede la gracia… Jesús se congratulo de la fe del centurión, ve en ella una fe como Él quisiera en Israel, a la que no se concedió una gracia igual, porque no se la ganaron, dice San Juan Crisóstomo; …” Total y rápida. Porque no sólo es completa la curación del siervo, sino en el mismo momento en que Jesús pronuncia el “fíat” Así te sea hecho”…. Al dirigir nuestra oración a Jesús, imitemos la fe del militar romano y por nuestra devoción, El Señor dará su reconocimiento como lo hizo al elogiar la fe del Centurión, diremos; Jesús viva en mi la fe del Centurión.

