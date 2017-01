POR: Hugo Ramírez Iracheta

DESPRECIO. El hombre más odiado actualmente en la tierra, Donald Trump, conoció la humillación de sentirse rechazado en su país por sus propios conciudadanos. Por su misoginia, demostrada en muchas ocasiones como magnate y candidato presidencial, cientos de miles de mujeres, incluyendo varones, de distintas razas y doctrinas religiosas, protestaron pacíficamente en ciudades importantes de Estados Unidos de Norteamérica. Y como si lo anterior no fuera extremadamente vergonzoso para un mandatario que acaba de acceder al poder, en muchas ciudades de otros países se unieron a la manifestación de menosprecio contra el dizque paladín de la democracia en el mundo. Algunos analistas estiman que esta repulsa en contra del presidente que quiere una nación de personas de piel blanca, no cambiarán nada las políticas misóginas, migratorias, comerciales, etc., porque Trump es un individuo terco, rodeado de colaboradores con ideas similares. Otros dicen que las presiones de las naciones con las cuales tiene nexos comerciales, así como la opinión pública mundial, lo obligarán a cambiar su actitud y el tono de sus insolentes, agresivos y tontos discursos.

DESPILFARRO. La ex paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), ha derrochado 5 mil millones de pesos en un fallido combate al robo de combustibles. El hurto se comete mediante la “ordeña” de los oleoductos de la empresa. Resulta inexplicable el por qué PEMEX no aplica un sistema de vigilancia eficaz en lugar de simplemente admitir que 5 mil millones de pesos se han perdido en combustible robado. Aunque es necesario admitir que cuidar 17 mil kilómetros de ductos no es empresa fácil, aun contando con cámaras satelitales. En fin, lo importante en esta situación es que quienes pagan el monto del combustible escamoteado no son quienes manejan a la petrolera, sino los consumidores.

“CHOCOLATOS”. Los automóviles que fueron ingresados ilegalmente al país, sus dueños sufrirán las consecuencias si no han legalizado su estancia. Serán retirados de la circulación. ¿Desde hace cuantas décadas he escuchado esa cantaleta? En La Laguna la importación de autos “chocolatos” comenzó en los setentas. Se agudizó cuando unos individuos listos, y con impunidad que tenían por la falta de acción jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y las tesorerías estatales, permitieron el fraude multimillonario de una organización que afirmaba defender los derechos de loa dueños de esos vehículos. Cabe aclarar que la Secretaría de Hacienda permitió la entrada de vehículos ilegales para apoyo a los campesinos. Sin embargo, la medida fue aprovechada por ricos que trajeron y traen coches de lujo. Ahora, pasadas las elecciones en varios estados, se habla de proceder a decomisar autos no legalizados. Mucha gente, dueños de autos de modelo viejo, afirman que los propietarios de automotores de lujo no serán molestados. Así ha sido siempre y no hay razón para que termine el arte de polirrobar.

¿CONTROL? O en La Laguna el control social es muy efectivo, o la población sufre de apatía e indiferencia crónica ante los problemas sociales. Bernardo Reyes Aguilera, dirigente de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA), afirmó que en La Laguna la respuesta en contra de los gasolinazos ha sido indolente, mientras que en otras zonas del país se ha puesto de manifiesto el descontento ciudadano por las alzas al combustible. La organización citada recolecta firmas de ciudadanos para dejar asentado el rechazo a los incesantes aumentos a las gasolinas. Y pensar que dicen que en La laguna, expresamente en La Ciudad Jardín, inició la Revolución Mexicana.

