POR: Higinio Esparza Ramírez

Escucho con atención -y trato de entenderlas- las explicaciones tardías, poco convincentes pero sí preocupantes del presidente Peña Nieto alrededor del retiro del subsidio a los precios de la gasolina y diesel, un argumento para justificar los nuevos impuestos por consumo de combustibles.

Soy un pensionado del Seguro Social que depende en un 100% de los servicios médicos y asistenciales que proporciona la institución, mismos que resultarían severamente afectados en el caso de que se cumplan los vaticinios del primer mandatario sobre las consecuencias de mantener vigente el subsidio en perjuicio de los programas de asistencia social.

Me preocupan las advertencias sobre un posible recorte presupuestal riguroso en el IMSS y las afectaciones resultantes a las prestaciones que otorga la institución y no sólo pienso en mi sino también en los familiares que son derechohabientes; en los mexicanos pobres que sólo cuentan con un seguro popular que medianamente alivia sus dolencias y ya no se diga de todos aquellos que no tienen ninguno de esos servicios y por lo tanto se encuentran en el desamparo total.

El Presidente está obligado a tomar otras medidas que no lesionen a la ciudadanía, por ejemplo: Si las presiones internacionales obligan a su gobierno a encarecer los combustibles, debería utilizar toda su influencia para incrementar el salario mínimo en la misma proporción que el escandaloso aumento y reducir al mínimo o por lo menos ubicar en niveles normales los insultantes sueldos que se asignan diputados y senadores, los gobernadores, los secretarios de estado y todos aquellos políticos que viven indecentemente del presupuesto financiado con dinero de los contribuyentes.

Son los acaudalados del sistema. (El trabajo que hacen no es para tanto, más bien es una pantalla para encubrir su enriquecimiento vandálico y el prometido descuento del 10% a sus fabulosos “sueldos” es como quitarle dos pelos al gato).

La lista deberían encabezarla el propio primer mandatario, los líderes de los partidos políticos y del magisterio, el Instituto Nacional Electoral y los sindicatos enriquecidos con el dinero ajeno; un lugar destacado lo ocuparían del mismo modo los ex presidentes de la República que por sólo seis años en el servicio público viven a todo tren con las exorbitantes pensiones que reciben del gobierno federal, el cual, en igual medida, sufraga los injustificados gastos en guardias y choferes que los “cuidan” de por vida. . ¿Y los gobernadores ladrones todavía prófugos? La recuperación del dinero que se llevaron a montones mitigaría a su vez las carencias en los estados que saquearon impunemente y no habría aumento de impuestos. El gobierno debería endurecer su postura y no tolerar por más tiempo que sigan escondidos de la ley.

Por ahí, por la “mafia en el poder” como la califica en líder de Morena quien curiosamente también se beneficia con los dispendios gubernamentales vía partidos políticos –éstos se llevan carretadas de dinero-, debería comenzar el presidente Peña Nieto antes de lastimar la economía de los mexicanos, los que contribuyen puntualmente al mantenimiento del sistema y los programas sociales que desarrolla.

Si tuvo el valor para encarecer los combustibles, de la misma manera debería tenerlo para apretarles el cinturón y exigirles que sean austeros –de a de veras y no de palabra, comenzando con su propia persona- a todos los funcionarios públicos que se enriquecen a costa del sufrido ciudadano: compran ranchos y residencias, edificios departamentales, relojes de uso exclusivo de los millonarios, aviones, helicópteros; con dinero del erario realizan viajes innecesarios y costosos, se van al extranjero que dizque en misiones oficiales pero sólo hacen turismo y acabar o reducir de una vez los bonos y aguinaldos que tanto sangran a las arcas públicas.

Sería deseable además una campaña de convencimiento para que los políticos y funcionarios de alto nivel recurran a los servicios del ISSSTE, IMSS y Seguro Popular ¿Por qué no? Y que paguen con su dinero comilonas, gasolina y teléfono celular. Cancelar el servicio médico particular asignado a los hombres públicos sería otra medida plausible.

Lo peor e igual de censurable: esos mismos políticos, sus familias y cientos o miles de nuestros paisanos que no son de la “mafia” compran en las tiendas estadunidenses fronterizas y de más adentro en estos tiempos en que Trump nos somete y nos humilla. Se diría que no tienen vergüenza nacionalista y en consecuencia desdeñan a su mismo país.

Reconozco que estas medidas caen en lo utópico pero si las aplicara el gobierno, ayudarían considerablemente a costear –sin elevar los impuestos- los servicios médicos y los programas sociales en beneficio de los mexicanos comunes y corrientes de los cuales formo parte. Habría menos intranquilidad.

Me solidarizo con las protestas pero también repruebo los actos vandálicos, los robos y rapiñas y los daños a terceros que se cometen a su sombra. Hay que tener mucho cuidado con los infiltrados.

