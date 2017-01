…” Y dio a luz a su Hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre” … ( Lc 2,7)

Antonio Fernández

DUERME Y NO LLORES JESÚS DEL ALMA

San Francisco de Asís apercibe las almas a que se arraiguen en la alegría del corazón, y la vida espiritual del Niño Jesús el pesebre de Belén, dice; …” El diablo se alegra, sobre todo, cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios. Llena de polvo las rendijas más pequeñas de la conciencia que puedan ensuciar el candor del espíritu y la pureza de la vida. Pero cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal” … De donde es cada aniversario de la venida al mundo del Niño Jesús, Hijo de Dios hecho hombre; … “La alegría espiritual llena los corazones” … Por eso, los cristianos católicos, desde hace 2016 años, no han de participar por generaciones de almas sucesivamente de la obra de Dios: el nacimiento en Belén de Judá, del Salvador y Redentor del mundo, viviendo el recuerdo perdurable en que el cielo se une a la tierra: Dios, al hombre. El Verbo Encarado en el seno de María, por obra y gracia de la omnipotencia y benevolencia del amor de Dios a las almas por Él creadas, haciéndose hombre en el seno de María Virgen, San Lucas expresa la voluntad del Padre en los evangelios; …” El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá; por eso el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios” …La palabra pronunciada por el Arcángel San Gabriel, no es de su iniciativa, ni es propia, tampoco es como la inclinación humana, él ángel da a conocer la palabra dispuesta por Dios a María, esta lo sea en la cristiandad de todos los tiempos la fe en Cristo, el participar de la vida divina, afirmada por el evangelista San Juan;…”El verbo se hizo carne, y puso su morada entre nosotros”…El, que por su voluntad cumplió el deseo de Dios su Padre, vino a vivir entre nosotros, es la mayor, bien y don que la humanidad de todos los siglos, que sin merecerlo, ha recibido de su Creador, trascendiendo en la vida del cristiano católico, en camino para la redención de su alma, el valor eminente que sobresale y se refiere San Francisco de Asís; … “El candor del espíritu y la fuerza de la vida” … Destacando espiritualmente el bien que todo hijo de Dios debe tener presente. Cada Navidad, Nuestra San Madre Iglesia vive con gozo, y con ella el mundo cristiano católico, celebrar con júbilo el nacimiento del Niño Jesús, el Cristo Hijo de Dios hecho hombre. El sentimiento cristiano católico se conmueve y eleva su alma al recordar la carencia y escasez que vivió en la gruta de Belén el Niño Jesús, hecho que muchos no comprenden en nuestro siglo, es inconcebible que al nacer un niño carezca de todo, pues el que tiene para estos momentos los medios económicos, todo es muy bien o la seguridad social recibe y atiende la madre y al niño. Olvidamos, que en la Cueva de Belén, fue de una privación absoluta, suplida por el abnegado amor maternal de María, y el benigno amor de su Padre de la tierra San José, aprendamos de ellos la gran fe y todo su amor a Dios los fortaleció en tan arduo y penoso momento en que María hubo de soportar con entereza el dolor del parto en el desierto y sobre la cabalgadura y José llevando el pesado momento, donde las condiciones por más que buscaba no se dieron para su esposa María, y nosotros en cambio siempre inconformes con lo que Dios nos da, no dejamos de quejarnos por nuestras efímeras carencias, que el mundo material y hedonista ha convertido en una necesidad que arrastra a la ambición de tener más y todo. Una vez más, por la fe en Jesús se retendrá la actitud que surge de la soberbia diabólica, está, manipula la voluntad y el pensamiento, para vencer, es aprendiendo de María y de José, podrá el cristiano católico obtendrá los bienes eternos. ¿Cuál fue la razón de que el Niño Jesús viniera al mundo en esas condiciones? En su primera venida al mundo, nos ha mostrado el esplendor ¡Sí! De la pobreza con que se hizo presente en el mundo para obrar la salvación de las almas, fue su deseo venir en estreches de pobreza y humildad para enseñarnos a ser humildes, ¿Hemos aprendido? Podía haber venido mostrando su poder y majestad, pero no lo hizo, quiso en su primera presencia en el mundo mostrarnos donde está el camino de salvación. Poniéndonos en su lugar ¿Tendríamos la humildad de aceptar la situación que padeció la Sagrada Familia en ese momento? Fue en ellos la humildad y la pobreza, el obsequio de incalculable valor espiritual, ofrecido a Dios, y de Él, el mayor gozo, es que María reciba en sus brazos a su Hijo Divino, porque al atraerlo a su pecho, su deseo del Padre es lo ocurrido, se fundieron de ambos sus corazones en uno solo, así, el amor de la María lo vivía Jesús, y el dolor de Jesús lo vivió María, luego ella lo deposito en los brazos de José, y en él se inflamo su corazón de amor al Niño Jesús, así vino al mundo a cumplir la voluntad de su Padre, participando de nuestra vida humana.

¿Por qué es el llanto en los niños recién nacidos? Porque ha llegado la hora de su alimento, es la forma en que lo piden a su madre, obvio que se lo dará porque no está en condiciones de que por sí mismo lo puedan hacer; un cólico en su pequeño estomago, causa malestar, la madre acude a dar el medicamento que calmará sus molestias; tiene frio, y no hay una cobija, pero están los brazos de su madre a calentar su cuerpecito, se podrían mencionar infinidad de motivos por el que un recién nacido llora; bien; ¿Alguna vez nos hemos preguntado, la razón por el que el Niño Jesús lloraba en su cuna, que fue el pesebre donde comían los animales de ese lugar? Él siendo Dios, como hombre adopto la forma de vida humana, y debió llorar, pero no fue por falta de alimento o de cuidados o alguna enfermedad, muy posible que sus lagrimas vinieron de su Sagrado Corazón sus lágrimas de amor que profesa por las almas, ven a los siglos la ingratitud humana, como la soberbia diabólica utiliza el ser creado por Dios, al que envuelve, igual es la egolatría, la avaricia, la gula y la perversidad humana en todos los ordenes de la vida del ser humano, vio la maldad de su inmoralidad y la mortal depravación al que esta encadenado sin salir de ella, vio una humanidad amarrada a la tentación que tolera, esto y más vio el Niño Jesús y la causa de sus lágrimas. Por ello Jesús, en su vida publica se adelanta a las falsas justificaciones del hombre falsario que creyendo engañarlo dijo; …” Muchos me dirán; ¡Señor! ¡Señor! ¿Profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé. Dijo Jesús-: ¡Jamás os conocí!” … Nada escapa a la vista de Dios, siempre va a lo profundo de los corazones, por esos corazones derramo en el pesebre lagrimas del alma, ¡Qué dolor en el Niño Jesús! Al conocer la obra que Dios su Padre le ha encomendado, de acuerdo a nuestra fe sabemos la razón del porque derrama sus lagrimas, ve en ellas los actos perversos, los vicios que degeneran y corrompen alma y cuerpo, la infidelidad del adulterio, robos fraudulentos, crímenes, mentiras, eso y más significan las lágrimas que la humanidad no quiere escuchar y no se conmueve, se aparta de todo, debiendo el pecador recapacitar para salvar su alma, pues cada lagrima del Niño Jesús la deposita en el corazón de cada alma, para que por ella lave la iniquidad de su corazón, limpiarlos de sus latrocinios, para que cuando cansado de ofenderlo, se disponga a borrar la resequedad del corazón y se arrepienta, cuando esto suceda él pecador entenderá que las lagrimas del Niño Jesús son misericordiosas.

Mas continua la carga del mundo; no escapa de su corazón los sacrilegios contra la Santa Iglesia, pero que Él a su tiempo creará; ver como muchos en ella cada siglo, ve que se disfrazan de pieles de oveja, pero que en su corazón esta el instinto sanguinario del lobo asesino de las ovejas fieles; ve en las guerras, que no son para edificar la justicia y el bien de las almas, ve jugosos negocios e intereses, venganzas, crímenes, y sobre todo muertes de inocentes que nada tienen que ver con esas mezquindades; lo grave es que la fe en Dios se a ido perdiendo a través de los tiempos, el ser humano consiente de lo alejado de Dios en que esta su corazón para encender la luz de la fe, que en este siglo es una nada en la inmensa mayoría esto y mucho mas son las causas de sus divinas lagrimas en el pesebre de la cueva de Belén, María su Madre, limpia sus divinos ojos con ternura, pues ella también llora, pues conoce la razón de sus lagrimas. Las almas de santidad, justas y buenas, conocen la razón de las lágrimas del Niño Jesús, y ruegan con fervor a Dios, su misericordia por la humanidad perdida en inicuas y engañosas actitudes de ostentosa vanidad; ruegan al Niño Jesús le ayude a encontrar el camino de reconciliación a su corazón en esta Navidad y en todo momento de su vida, y llegado al arrepentimiento sincero, lo perdone y sea así una lagrima menos del Niño Jesús en su pesebre.

Entramos al acontecimiento que cambio la situación de la humanidad pagana de ese tiempo y de los siglos futuros. En palabras sencillas el Evangelista San Lucas expone el acontecimiento de sea transformación humana. Fue en Belén la “casa del pan” donde nacerá el Redentor, el Mesías esperado de Israel; …” Ahora bien, mientras estaban allí, llegó para ella (María) el tiempo del alumbramiento” …Llega el tiempo del parto, y están a kilómetros de distancia de Nazaret su hogar, donde los parientes y conocidos podrían ayudarlos, ahora están solos, en la ciudad de Belén, donde no son conocidos a pesar de su estirpe real, mientras los dolores en María son mas continuaos, la angustia en José no es para menos. ¿Cómo encontrar un lugar donde en forma tranquila naciera el Niño? Dios lo tiene definido desde antes de la creación, los esposos: María y José pobres, necesitados y carentes de lo mas elemental, caminan en pleno invierno por las calles de Belén sin encontrar una alma compadecida, se le cierran las puertas en todas partes, es rechazado a pesar de ver la situación de María su esposa, aun así viene la negativa: “No hay lugar, todo está ocupado” Caminan por las calles de Belén María y José, pero el dolor de María machaca el corazón de José, voltea a un lado y a otro, no hay respuesta, desamparados de los hombres, pero amparados por Dios, que todo lo tiene previsto; José inspirado por el Espíritu Santo, toma camino a las afueras de Belén, busca entre los farallones de los montes, y encuentran una gruta, penetra a ella con un mechón con el que se alumbra y descubre un buey, un pesebre, y en medio unas piedra como puesta para mesa, lo mas probable, es que para evitar mas el frio en María, sin bajarla de la cabalgadura la pasa a la cueva y la ayuda a bajar.

El corazón de José no encontraba paz ni tranquilidad, se preguntaría en silencio para no preocupar a su esposa en sus angustiosos dolores de parto, dirige su oración a Dios;…Señor, María tu Hija y esposa mía, recibirá a tu divino hijo en lugar tan desolado, ayúdame a que sea para su Madre y para el niño la paz y tranquilidad en su corazón, y gozo de ambos recibirlo, mi deseo es lo que Tú dispongas para ti Mí Señor, quiero salir adelante en tu obra, pues María y yo lo recibimos de corazón…María ofrecer los dolores del parto a Dios, por la obra a cumplir de su divino Hijo, lo soporta por las almas pecadoras de todos los tiempos que ha venido a salvar del pecado. Cuantos ofrecimientos de María y José en este momento: ¡Muchos! ninguno desesperado, con resignación, depositando su fe y confianza en Dios, y Dios fue puntual a su cita en la venida de su Hijo, Padres de la tierra cumpliendo el mandato divino le pondrán por nombre Jesús.

…” Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la hostería” … Lo concibe sin participación de varón. Hijo primogénito y unigénito, porque Jesús no tuvo hermanos. Dio la Virgen María a luz al Rey de la gloria sin dolor, la está exenta de pecado original no debía estar sujeta a la maldición que Dios fulmino contra Adán y Eva que en el paraíso la que sentencio, y con ella todas las mujeres; …” Parirás con dolor”…María dio a luz al Rey de la gloria en pobreza humildad, sin comodidad o esplendor de los reyes dio a luz en la soledad de una cueva al Rey de reyes, dice el evangelista;…”Y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales”…Dice de ello San Agustín;…”Fue Él infantillo para que pudieses ser Tú hombre perfecto; envuelto en pañales, para que fueses libre de los lasos de la muerte; Él en el pesebre, a fin de que llegases Tú a los altares; en la tierra Él, para que estuvieses Tú en los cielos; no encontró lugar en el mesón, para que le tuvieras Tú en la eterna mansión”…A los siglos se deja escuchar el canto del cristiano católico; …”Duerme y no llores, mi dulce amor…Si por mi lloras, Jesús amado, por mis pecados e ingratitud” …Continua el evangelista;…”Y lo recostó en un pesebre”…¿Qué entendemos de su pobreza? Un rey, o pudiente no permitirá a su hijo o nieto sea a los minutos de nacer puesto en un pesebre, o lugar semejante, quiere lo mejor para el recién nacido, los elogios de si es varón o hembra, regocijarse el padre y la madre en un ambiente de gusto, pero el Niño Jesús nos enseña el camino de salvación: ser humildes de corazón y pobres para contener la vanidad y ostentación de la soberbia maligna y los pecados capitales. Así en esta pobreza, inicia humildemente Jesús la obra buena de salvación en miles de almas, de igual forma el lugar donde con esa humildad inicio el cristianismo sus glorias y grandezas de santidad, podrá el cristiano católico, sí así desea llegar a la perfección que desee, porque para todos está abierto el camino de salvación eterna. Comparemos el nacimiento y obra de Jesús, al grano de trigo, este se guarda bajo tierra, más cuando llega a la madurez da prolífico fruto; si el grano de mostaza no se esconde sobre la tierra, no produce ni fruto ni crece a ser el árbol frondoso. Pero el escandalo del incrédulo surge como piedra estorbosa del camino, que vació dice: ¿Cómo es que nació el Hijo de Dios en una gruta, pobre, carente de toda necesidad? ¡Ese no es Dios! Si no nos hacernos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Esta noche, es tuya y del Niño Jesús, acércate al pesebre donde te espera amoroso el Rey de Reyes y Señor de Señores, cierra tus ojos y en la oscuridad de ellos busca al Niño Jesús que acabas de ver en el pesebre, y en esa intimidad, aflore de tu corazón un murmullo que solamente tu conoces, en el expresaras tu fe y amor a Dios Niño, y le dirás; … Tus lagrimas las guardo en mi corazón, para amarte mas no solo de palabra, sino de obra y pensamiento … y el consuelo viene a tu corazón y en tu mente eleves el canto;…”Niño, Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten el alma, de compasión”…

