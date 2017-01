¿PORQUÉ LLORA MI HIJO?

POR: Karina García Vázquez

Cuantas veces podríamos enumerar las que nuestros hijos lloran,lloran,lloran y vuelven a lloran y es que llega un momento en nuestras hermosas vidas en las que no sabemos que es lo que le pasa,si es algo lo que le molesta o que es lo que le duelo o simplemente el poder preguntarnos ¿Por qué llora mi hijo? Y es que hay momentos en que los niños llora por cualquier cosa, no permite que nos acerquemos pero tampoco deja que nos alejemos . ¡Está insoportable!¿ Pero que es lo que le pasa?.““Normalmente no esperamos a darle de comer tanto tiempo como para que esté irritado, pero puede ocurrir. Y si ha llegado a ese extremo, aun muerto de hambre nos tirará la galleta a la cara. Ha entrado en una espiral de ansiedad y rabia, está descontrolado y él mismo no sabe lo que le pasa. Qué hacer. Tras abrazarlo y permitirle descargar su rabia en contacto con otro cuerpo, podemos dejar algo de comida cerca. Si ese era el problema, la cogerá en cuanto se relaje un poco.“Tiene sueño“Cuando los niños tienen sueño y se esfuerzan por permanecer despiertos, su cuerpo fuerza una especie de hiperactividad que acaba convirtiéndose fácilmente en mal comportamiento y llanto. Necesitan su siesta. “Su sistema nervioso está también descontrolado, así que no se echará amigablemente en la cama si se lo proponemos . “¿Qué podemos hacer? Acercarnos a él, abrazarlo y calmarlo nos ayudará a poner las cosas en su sitio. Ya tranquilo es posible que se quede dormido.“Está enfermo“En esos casos suele estar más chipilon como luego decimos, quiere estar todo el rato con mamá y su cuerpo está más débil que hiperactivo. Puede tener algún tipo de comportamiento regresivo, por ejemplo querer dormir en nuestra cama, tener miedo de quedarse solo… También puede perder el apetito, y no debemos forzarle a comer: el cuerpo es sabio y ante un virus o bacteria le cuesta menos trabajo realizar un trabajo de desintoxicación en un cuerpo ligero, y sin el trabajo extra de la digestión. Si siente dolor suele gritar cada cierto tiempo, o llevarse la mano todo el rato a la misma zona. Qué hacer. Es posible que no lo sepamos hasta unas horas o días después. Mientras tanto, hemos de ofrecerle nuestra compañía y tranquilidad. Es importante evitar la preocupación; a esta edad casi todo son resfriados sin importancia que reforzarán su inmunidad.““Factores emocionales“Descartados los físicos, podemos sospechar que nuestro hijo llora tanto por una cuestión afectiva.“Nuestro hijo puede pasar la tarde insoportable por algo que le pasó en la guardería o escuela, aunque cuando ocurrió se quedo tranquilo y por eso la maestra no dijo nada.“Hemos de preguntarnos si las necesidades emocionales de nuestro hijo están cubiertas y podemos analizar las cosas que más le afectan.“Hay situaciones que les superan, su cerebro es aún inmaduro para enfrentarse a ellas. La ausencia de mamá, por ejemplo, es aún difícil de llevar.“Qué hacer. Si tenemos que pasar gran parte del día lejos de ellos, hemos de volcarnos y compensarles con creces durante el tiempo que sí compartimos. Si no les dedicamos diariamente una buena ración de atención, mimos y cariño, empezarán a sentirse realmente mal.“A veces el mal comportamiento no es más que una llamada de atención sobre la necesidad de más orden en su vida.“Estar más con él. Porque si llama la atención es por algo, porque nos necesita. Así que una dosis extra de atención nunca le va a hacer daño, ni le va a convertir en un consentido. “El cariño y la comprensión cubren casi todas las necesidades y calman el dolor.“Entonces podemos ir probando, buscar la causa de lo que le ocurre, y expresar verbalmente las ideas que pensamos, necesita que sigamos a su lado, apoyándole. Si tenemos que marcharnos, se lo explicamos y le decimos cuándo volveremos. Es mejor no mentirle, ni prometerle algo que no podamos hacer. “POR HOY ES TODO….ANIMO!!!!!

