NUEVO AÑO, NUEVO COMIENZO

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Después de unas merecidas aunque cortas vacaciones, ya estamos nuevamente de regreso en nuestros trabajos, sobre todo ansiosa de escribir para todos quienes me leen. Y esperando tengan un muy feliz Año 2017, lleno de bendiciones para ustedes y sus bellas familias.

Comenzamos un año con la mejor de las actitudes, y esperamos que esas actitudes podamos mantenerlas durante todo el año.

Siempre cada nuevo año nos hacemos propósitos que conforme van pasando los días, se van desapareciendo, nuestros sueños poco a poco se van esfumando por entre las nubes, las metas trazadas se van convirtiendo en absolutamente nada.

Así que como cada inicio de año, propongámonos nuestros sueños, propósitos, metas, ilusiones no dejemos que estos decaigan conforme vayan pasando los días, iniciemos este nuevo año con la mejores de las actitudes y no perdamos las esperanzas de ver logrado todo eso que hemos deseado, que quizá cada año sean los mismos propósitos, pero tomemos la determinación de que este año puedan cumplirse, no dejemos nada al tiempo luchemos por alcanzar todo eso que anhelamos.

Cada año surgen nuevas expectativas, sueños e ilusiones, no dejemos nuevamente en el baúl de los recuerdos todo eso, empecemos con el pie derecho este nuevo año.

También dejemos atrás todo lo malo que vivimos, los malos momentos, los malos recuerdos, que el 2016 se lleve consigo todo lo ya vivido, este es nuevo año, un nuevo comienzo, dejemos atrás todos los miedos, los rencores, odios, no demos pie a que todo aquello que nos atormentaba nos siga a todas partes, dejemos atrás todo aquello negativo que no nos permite seguir avanzando, cerremos ciclos; no cambiemos de capítulo, si es necesario es mejor cambiar de libro, quememos las hojas si es preciso; que este en verdad sea un nuevo comienzo de algo nuevo, seamos libres de todo aquello que veníamos sujetando de tiempo atrás, el 2016 nos dio grandes lecciones y eso es parte de nuestro aprendizaje, no dejemos que eso nos detenga para seguir avanzando y hacernos nuevos propósitos.

Seamos valientes de seguir, de enfrentarnos a nuevas metas, no demos permiso a que nada ni nadie nos detenga para ser mejores, es un nuevo año, un nuevo comienzo, nuevos sueños, nuevas esperanzas, nuevas ilusiones, algunos tendrán nuevos trabajos, nueva dieta y porque no, a los que no tenemos amor, espero vengan nuevos amores, jajajajajaja.

Todo es cuestión de seguir manteniendo nuestra actitud, de no desilusionarnos y cansarnos a medio camino, recordemos que todo lo bueno a veces requiere sacrificios, pero al final valdrá la pena haber luchado por ello y veremos los resultados reflejados.

Así que amigos iniciemos este nuevo año con mucha fe para realizar lo que nos hemos propuesto, recordemos que comer 12 uvas al finalizar el año no va a cumplir nuestras metas si no luchamos por ellas, que no existe magia que cumpla nuestros deseos, que debemos trabajar para alcanzar todo aquello que deseamos.

Que no solo sean propósitos de año nuevo, así como cada año hacemos; hagamos en verdad lo que nos hemos propuesto, veremos que al final nuestros sacrificios habrán válido la pena.

Ánimo si podemos, día a día hay que despertar con la idea de un “Solo por hoy”, “Si puedo”, “Yo quiero”, “Ya me ví”, que estas frases no nos abandonen en nuestros días para que podamos hacer nuestros sueños en verdad algún día realidad.

Si podemos!, eso es más que claro, así que a luchar por nuestros sueños y veremos al final los resultados.

Como cada viernes los invito a leerme en EXTRA de la Laguna y en mi página de facebook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

