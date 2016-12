CONOCER A NUESTROS HIJOS

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que me parece muy importante para mí y espero que también lo sea para todos ustedes. El tema que quiero tratar el día de hoy es «Conocer a Nuestros Hijos».

Y es qué en verdad me pregunto, ¿conocemos de verdad a nuestros hijos?, no me refiero a conocerlos físicamente, sino a conocerlos intelectualmente, psicológicamente y emocionalmente; saber como son, como se comportan, como actúan ante los demás, como tratan a las personas alrededor.

En verdad como padres, creo que debemos conocer el comportamiento de nuestros hijos, claro que sabemos que existen hijos difíciles, con los cuales no podemos dialogar, pero esa también es una forma de conocerlos y de saber cómo son.

A veces como padres nos cegamos a las actitudes que toman nuestros hijos, quizá en ocasiones en casa se comporten diferente, pero creo todos los papás tenemos ese sexto sentido de saber que algo no nos parece, o que algo anda mal en el comportamiento y trato de ellos.

Como cuando un hijo comienza a ingerir sustancias nocivas para el cuerpo, creo que existen síntomas que debemos de ver nosotros para saber que algo está ocurriendo, que algo está cambiando en nuestros hijos, porque de verdad eso se nota y existen foquitos que nos avisan que algo anda mal con ellos.

También como cuando están comenzando a beber, bueno existen edades en las que ya les es permitido beber alcohol, pero de verdad ¿conocemos los límites que ellos tienen?, creo debemos de darnos cuenta que tanto toman y con qué frecuencia lo hacen, para saber que ya existe algún problema con ellos.

También otra las circunstancias que pueda existir con ellos son sus actitudes, hasta su forma de vestir, creo que nosotros como padres debemos hablar y estar siempre al pendiente de ellos, de todo lo que hacen y dicen.

No necesitamos antenitas de vinil, para saber que algo anda mal, o que van un poco mal encaminados. Somos sus padres, no somos sus amigos y como tal debemos estar al pendiente de lo que hacen y desde chicos no festejar las cosas graves que puedan hacer, aunque de niños puedan parecer graciosas; como cuando de niño les festejas que digan groserías y con el paso del tiempo su forma de hablar sea así y jamás se puso un alto en su forma de expresarse o de dirigirse hacia los demás.

Somos sus padres, pero tampoco debemos festejarles las cosas incorrectas que puedan hacer, ni mucho menos taparles todo lo malo que han hecho. Recuerden que toda mala acción tiene sus consecuencias, y nosotros como padres debemos enseñarles eso, no hacerles la vida más fácil, ni limpiar lo que a su paso dejan.

No fomentemos hijos agresivos, holgazanes, mal hablados, ladrones, e incluso vengativos. Nosotros como padres, debemos de saber y reconocer cuando algo anda mal, no sigamos dando pie a que las cosas sigan así, ayudemos en buena forma para que ellos puedan mejorar y cambiar, hablemos siempre con ellos, aunque a veces no se presten para hacerlo, tratemos de acercarnos, de hacerles ver que sus actitudes traen consecuencias no benéficas para ellos.

Todos sabemos qué clase de personas hemos estado criando, y en ocasiones nos culpamos por no haber hecho lo correcto, o por no ser los padres que deseábamos, o los dejamos hacer lo que nuestros padres no nos permitieron en nuestros tiempos. Recuerden que una nalgada a tiempo ayuda en muchas ocasiones a hacer mejores hijos.

No dejemos las cosas al tiempo o a que se compongan, seamos padres no amigos, no fomentemos los vicios, ni las malas actitudes de nuestros hijos, tratemos de ayudar para que sean cada día mejores.

Como padres a veces nos cegamos a lo que otras personas nos dicen con respecto a nuestros hijos, o vemos los cambios en sus actitudes y nos da miedo preguntar o actuar. Hace un par de semanas fui a una conferencia bastante interesante en la Universidad Autónoma de la Laguna, donde hablaron sobre las actitudes de los adolescentes y algo que me pareció muy interesante es que la conferencista nos dijo que a veces nuestros hijos comienzan con vicios desde chicos y no les decimos nada al respecto porque nosotros hicimos lo mismo en nuestros tiempos y ahí ella nos sacó de nuestro error diciendo que eso ya pasó, que ahora son nuestros hijos y aunque lo hayamos hecho nosotros, no quiere decir que lo vamos a permitir si no está bien. Ya somos personas maduras y ellos siguen siendo unos adolescentes, nosotros somos la autoridad y ponemos los límites y las reglas a seguir en nuestros hogares. Y esto es totalmente cierto, nosotros somos los únicos capaces de detener todo lo malo que vemos en ellos. No hagamos hijos malos, cada uno de nosotros sabemos que es lo que tenemos en casa, sabemos a quienes estamos criando; así que a prestar más atención a lo que vemos.

Amigos los hijos es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, ser buenos padres no significa alentar sus fechorías, vicios y no regañarlos; al contrario ser buenos padres es poner un límite cuando es preciso.

