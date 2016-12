…”Y dichoso al que no se escandalizare de Mí”… (Mt. 11, 6)

FE Y FIDELIDAD A JESÚS

POR: Antonio Fernández

San Juan evangelista, describe la revelación máxima que Jesús en los Santos Evangelios da al pueblo de Israel, este habiéndola escuchado, la rechazo y desprecio, pasando a ser extendida a millones de creyentes de diferentes naciones a través de los siglos, han constituido multitudes que se han abrigado en ella, así como fue en ellos, hoy los pocos se inclinan y guardan en su corazón la palabra consoladora de Jesucristo Nuestro Señor cuando dijo;…”Quien cree en Él, no es juzgado, mas quien no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios”…Jesús entrego su vida no a sus verdugos, ni a sus acusadores, ellos fueron instrumentos de Dios, la entregó por la salvación de las almas que por obra de Dios han venido al mundo, por eso, lo que somos y tenemos es fruto de su prodiga caridad divina, que guía al punto imperioso del alma en su camino a la eternidad. La misericordia de Dios no abandona al pecador, ni lo deja a la deriva tempestuosa del mundo tentador, para todas las almas es su palabra sentencia contra sus flaquezas, siempre comprensiva, generosa y bondadosa largueza, ante ellas, el pecador prefiere permanecer sumido en sus latrocinios, debiendo por su parte apreciar la benevolencia que recibe de su Creador, quien no escatima dar los bienes al pecador que mal juzga al decir;…Estoy abandonado de Dios…Es la ceguera y soberbia malignas en él, que le dejan ver, ni oír al pecador que controla, no permite que se someta al amor de Dios, ni reconozca el camino que el Señor dispone a su corazón, donde la única condición es creer en Jesús de palabra, obra y pensamiento. A quien con intención maliciosa dice; … ¡Aceptare creer, si me conviene! Seguiré adelante con esta prueba o me quedo donde estoy, no pierdo nada…Incauto, no sabe lo que dice, perderá su existencia eterna. ¡Increíble! Condicionar el incrédulo su obediencia al Señor, rechazar a Dios es un acto de graves consecuencias, en que el incrédulo juega con el bien de su salvación, lo más seguro de no recapacitar su error, el mismo toma camino de su propia condenación; …”Por qué no ha creído”…Nadie tiene en este mundo derecho a poner pruebas a Dios, es Él quien tiene esa autoridad, es su derecho probar la fidelidad de las almas para bien de ellas, obrar con esas asperezas del corazón es soberbia maligna, es rebeldía, es desobediencia, es desacato, es quebrantar la Ley de Dios, su doctrina y mandamiento por actos insensatos y prepotentes, que no se recapacitan. Hay muchos irreflexivos que muestran el vacío de su alma, al no creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como una sola persona a la que se ame y sirva con fidelidad, eso es fe. Nuestro Señor Jesucristo da un paso adelante, mostrando a los siglos el corazón sublime de su madre María Virgen, fuente de fe viva, esperanza de vida eterna, porque su castidad es la perfección de su alma, es la ofrenda más preciada de nuestra madre surgida de la pureza de su corazón, que ofrece a Dios, esto y más, es la fe y confianza de María Inmaculada que el evangelista manifiesta; …”Mientras Él hablaba, así, una mujer levantando la voz de entre la multitud dijo: ¡Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron! Y el contestó: ¡Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan!”…La palabra de Jesús aviva el corazón de esta mujer, es de considerar que conforme Jesús habla, la fe en ella se acrecienta, al grado de expresar su admiración estimulada por la grandeza de la Madre de Jesús, que a viva voz la glorifica, alaba, exalta y honra, movido el Señor en sus entrañas por esta expresión esplendorosa de gozo, conmovida por la fe de su Madre dijo;…”Felices más bien los que guardan la palabra de Dios y la conservan”…¡Sí! La Santidad y la gloria está creer en Dios porque María fue el camino que nos enseñó, su fe es grado altísimo, aceptemos con alegría, reconocer que María, el alma más excelsa que ha existido a través de los siglos, es más jamás ha existido, ni existirá, todo fue consecuencia de su fe, sus oraciones florecidas en su corazón, es el único perfume que se eleva como el incienso del altar al corazón del Señor, de tener la gracia de escucharlas, el corazón se derretiría a quedar como miel liquida calentada por el fuego; la devoción en María es la oración, piedad y recogimiento, contemplación, nobleza y humildad, de un acto perdurable de adoración a Dios; la oración de nuestra Madre es imitarla en sus virtudes consolidando el alma a Dios.

Jesús, en su peregrinación por el mundo, dio muestra de la necesidad de tener fe en Él, quien la cultive, fortalecerá su alma, este cultivo puede ser fugaz cuando se cae en la tentación, y convertido el cristiano en pecador, es arrastrado al pecado que tolera, así es cuando pierde lo ganado espiritualmente por la gracia; la tentación es obra satánica, no hay freno que detengan los obstáculos contra ese asalto, donde la conciencia lucha, sacude y recuerda al pecador no ofenda a Dios, pero el empeño del diablo trastoca el alma más limpia, la incita de súbito la soberbia maligna a socavar los cimientos de la fe; ¿Qué vive en gracia? Para Satanás es mejor; ¿Que hace penitencia? Mejor; ¿Que ora? Mejor; ¿Por qué es mejor para el demonio? Para él, entre más espiritualidad más su tesón por pervertirla, que el que ya no la tiene, ese no le preocupa porque está perdida y la tiene enganchada a su malignidad, de la primera podrá, si logra engancharla, será causa para que lance la blasfemia contra Dios ¡No te serviré! En ella está diciendo al Señor irónico; … ¡Ese que se decía ser tuyo, ahora es mío, ¿Dónde esta el amor que te prometió? ¡Lo cambió por mí! … El demonio vencido por Cristo en la Cruz del Calvario, por eso, cada alma puede derrotarlo arrepintiéndose de corazón, cumpliendo los mandamientos y doctrina de Jesús, haciendo de la virtud un habito se recibirá los medios por los que el pecador vencerá la tentación, y aumentará la fe inspirado en María, puerta de salvación eterna. Por la fe, Cristo toma las almas como la gallina protege a sus pollitos extendiendo sus alas paternales.

Siendo el hombre instrumento de Dios en su obra redentora, fueron los profetas que, por su fe y amor a Él, los destina en diferentes siglos a difundir, propagar y sembrar en los corazones la buena nueva para la humanidad. Dos importantes profetas revelan y proclaman la venida del Redentor: Isaías y Juan el Bautista. Es evidente, que, al dar a conocer la predicción divina de salvación, eran los primeros en estar convencidos de su profecía, vivía en su interior la seducción de recibir en su corazón el mensaje divino, persuadidos de ello, se dispusieron darlo a conocer, el Espíritu Santo ilumino su alma y corazón guiando sus razonamientos y argumentos que dieron a conocer a las muchedumbres que les escuchaban. La venida al mundo del Salvador, fue tarea ardua para el entendimiento del pueblo despertar su voluntad para comprender la Ley, mandamientos y doctrina, taladrar sobre la apatía e indiferencia, los asuntos del Señor, ya que sus sentidos estaban cerrados obstinados en sus ideas; los pocos se conmovieron. Como novedad en la gente, la mayoría de momento lo seguían -como muchos la hacen hoy- pero en el fondo de su alma no desean ser atraídos a una esperanza que los hizo considerar sin sentido su enseñanzas de salvación eterna, a la vez incomodados veían amenazados sus intereses, razón por el que persiguen los profetas hasta darles muerte; como siempre, unos pocos son los convencidos por la fe, guardan en su interior el mensaje; de todo ello no hay diferencia en la conducta del pasado, es la misma que existe en el mundo de hoy contra su Creador. Isaías, considerado el profeta ilustre, anuncia la venida del Mesías. Juan el Bautista, el último de los profetas, cuya su presencia es simultánea a la venida de Cristo, va adelante como precursor dando a conocer la llegada de la salvación, sus predicaciones se apoyan en las profecías de Isaías, anunciando la venida del Mesías a los pobres de corazón, conscientes de su miseria y flaqueza para llegar a la reconciliación.

A no dudar se habían suscitado controversias en los discípulos de Juan Bautista, denotando falta fe, siendo diferente en ello al Precursor, dice el evangelista; …” Entonces se acercaron a Él los discípulos de Juan y le dijeron; ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan?

Responde Jesús; ¿Pueden los hijos del esposo afligirse mientras el esposo esta con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunaran” …El esposo es Jesús, los discípulos no podían ayunar como si estuvieran sufriendo la pena por la ausencia de su Maestro, cuando Él está a su lado todos los días, eso será cuando Él ya no este con ellos, es como si los hijos lloran la próxima muerte de su padre estando en vida gozándolos. Juan Bautista es superior en su fe a la de los hombres, no hay duda de Cristo, dice San Juan Crisóstomo; …” Como los ángeles ven siempre el rostro de Dios, así Juan ve el rostro de Cristo en el cual resplandece la eterna divinidad, y por eso Cristo hablando en Malaquías dijo: Ángel mío, y añade: yo envío a mi mensajero delante de ti” …Conmovedora la palabra del Señor. De la fe de Juan Bautista, Dios no tiene duda, da a conocer que es grande, firme y eminente. Estos señalamientos, sean oportunidad de evaluar como se afirma y se pierde la fe que decimos tener, cuando las convicciones son ligeras o por encima de la corteza humana.

Juan Bautista preso por ordenes de Herodes, la causa es haber recriminado al rey al abandonar a su esposa y casarse con la hermana de ella, está celosa de que Juan convenciera del error a Herodes, intrigo con él para encerrarlo en la fortaleza de Maqueronte. A donde podían visitarlo sus discípulos, y ponerlo al tanto de las obras de Jesús, hablarían de si era o no Jesús el Mesías esperado, y a pesar de que Juan los había adoctrinado en ello, el evangelista expone; …”Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, envió a preguntar por medio de sus discípulos; ¿Eres Tú Él que viene o debemos esperar a otro?”…No consideremos que Juan Bautista manda preguntar por el agobio de estar en prisión o el presentimiento de morir o que dude Jesús sea el Mesías o que le ayudará sacarlo de prisión, recordemos las palabras de Juan frente a Jesús en el Jordán;…”Este es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo”…Por lo que la pregunta;…”Eres Tú el que ha de venir”…Juan envía a sus discípulos en misión espiritual, era necesario desea superen su incredulidad, creyendo en la divinidad de Jesús sean testigos oculares de sus prodigiosos milagros, confirmen ser el verdadero Mesías. La pregunta; …” ¿Eres Tú el que viene?” …La respuesta del Maestro resuelva su duda.

…” Jesús les respondió y dijo: Id y anunciad a Juan lo que oís y veis” …Al momento que llegan los discípulos de Juan, Jesús se encuentra curando a muchos de diferentes enfermedades, pero a pesar de que su vista aprecio los prodigios milagrosos de Jesús, fue como sino los vieran. ¿Por qué esa indiferencia? Porque su fe es poca o nada, Jesús no les da una explicación complicada, su respuesta es práctica: los prodigios que ha obrado, y han conocido, es para que ellos den testimonio de haber sido realizadas por Jesús el Mesías; …Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados” … Esa falta de fe en su palabra, ha sido a través de los siglos el obstáculo por el que muchas almas han caído, al no valorar que su muerte en la Cruz es triunfo sobre el demonio, es la victoria en favor de la humanidad que ha pecado. Nace Jesús en un pesebre donde la pobreza y humildad es un acicate para el mundo, los puritanos dicen; … ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya nacido en tanta pobreza? … Su doctrina les resulta complicada, ¡Claro! No tienen fe, porque está va contra sus engaños, mentiras y perversidades, su soberbia maligna saca del corazón esa maldad; … ¿Cómo en tanta penuria, no creo que sea así? … Cegados por su malignidad se escandalizan, no creen aun viendo sus milagros. Los discípulos de Juan nada los conmovió, no valoran que solo Dios puede obrar prodigios portentosos, dijo Jesús; …” ¡Y dichoso el que no se escandaliza de Mí!” … No es motivo de escándalo la humildad de Jesús, como de ninguna otra persona, habremos de buscar nuestro acercamiento a Cristo imitándolo. Los discípulos de Juan terminan su misión, se retiran sin dar palabra de aceptar a la divinidad de Jesús. +

Dio tiempo Jesús a que se retirarán los discípulos de Juan, para dar referencia de él, en un esplendente elogio. En la palabra de Jesús está entendida la llamada de atención a los discípulos de Juan, pues en otra ocasión se habían acercado a Él escandalizados porque hablaba con pecadores; …” Cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes a propósito de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Acaso una caña sacudida por el viento?” …Dio Jesús un espléndido elogio de Juan, y dijo; ¿Ven en él a un hombre veleidoso e indeciso, voluble o cambiante, que pusiera en duda la venida del Mesías? El vino anunciarla en todo su esplendor. Juan es un ángel que ve la cara de Dios. Así deja Jesús fuera toda duda, uno es Juan Bautista y otra sus discípulos. Como en la vida, unos los alumnos, otro el maestro, uno los hijos y otros los padres, así es comprendida la razón del Señor; …” Y si no, ¿qué fuisteis a ver? ¿Un hombre ataviado con vestidos lujosos? Pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes”…Las ropas de Juan son humildes, como lo es su alimento, sencillo y pobre. Jesús se refiere en cierta forma a Herodes, al decir los que viven en los palacios visten con elegancia y pulcritud, Juan como predicador de la verdad, confirma su santidad en el desierto. La diferencia, entre la grandeza del mundo y la humildad, vino Jesús al mundo, en pobreza extrema y muere no como rey que es, sino por la intriga de sus enemigos; muere como un sedicioso, así obtuvo el deseo de Dios su Padre: la redención de la humanidad; su pobreza es el camino que nos invita a seguir; ¿Que es difícil hacerlo? Sí, pero no imposible, empezando por cosas pequeñas, será ir depositando en la balanza sobre un plato el peso de lo burdo de la vida, en el otro, el peso de lo bueno que se haya logrado, pero cuando este por la fe se incrementa cambia la posición por su mayor peso, es lo que Jesús desea y enseña: aumenta tu fe y ganaras la gloria; …” Entonces ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta” …Jesús confirma solemne, elevando a Juan por sobre los profetas su misión profética, va delante de Jesús preparando los caminos para estar el alma en condición espiritual de recibir al Señor, mostrando que la fe en Cristo virtud dada por Dios.

