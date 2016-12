POR: Hugo Ramírez Iracheta

BAILADOR. Dejó “bailando” a los coahuilenses. Sin embargo, ahora pareciera aspira a ser cantante, ya que el ex gobernador Humberto Moreira, quien antes de terminar su sexenio endeudó al estado con 36 mil millones de pesos, ahora quiere emular a Vicente Fernández con su canción “Volver, volver”. Se equivocan quienes creen pretende regresar los miles de millones que se llevó. En realidad, no fueron totalmente para él, sino para alguien en la cúspide política. Sólo así se explica la impunidad que lo mantiene fuera de la cárcel. Ahora pretende ser diputado por Coahuila. Ciertamente no lo hace por la paga, sino por el fuero. Acabando el mandato de Enrique Peña Nieto, el ex gobernante quedará desprotegido. Inerme ante sus enemigos, de seguro lo acusarán de un sinnúmero de delitos que posiblemente lo lleven a un penal de máxima seguridad. Sin embargo, el fuero de diputado detendría “el fuego amigo y enemigo”. No fue gobernador por pies ligeros, sino por manos de prestidigitador. ¿Dónde quedó la bolita?

BOTÍN. México, y cada uno de sus estados (incluyendo los municipios más pobres), se han convertido en sitios de pillaje de los “servidores públicos”. Luego del narcotraficante, el político es el “profesional” que gana más dinero en México. Luego siguen los banqueros y todos los que se benefician con el capitalismo salvaje.

CASUALIDAD. Ante las numerosas denuncias de fraudes, desvío de recursos económicos, uso de información privilegiada, lavado de dinero y muchos delitos más, presentadas en contra de gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos, no puede alegarse que sea una coincidencia el alto número de denuncias o una conspiración contra el Estado. Estas acciones desacreditan a los tres niveles de gobierno. Pero eso es lo menos relevante. Lo importante son los daños económicos irreversibles que resienten las clases pobre y medias del país. Esta situación no es nueva. Se registra desde hace décadas. Las quiebras de la totalidad de las empresas paraestatales de México no fueron porque los trabajadores ganaran bien o por sus pensiones. Por ejemplo en PEMEX, CFE, Ferrocarriles Nacionales de México (ahora todas semiprivatizadas), y en vías de serlo el IMSS, ISSSTE, SEP y otras, las cuales huyen de mi memoria escandalizadas por la rapiña política. Desgraciadamente, hay muchas más de las que nada o poco sabemos. Según un blog en Wikipedia: <<La Secretaría de Desarrollo Social formula y coordina la política social solidaria y subsidiaria del Gobierno Federal, orientada hacia el bien común, y la ejecuta en forma corresponsable con la sociedad. Más específicamente la misión de la SEDESOL consiste en definir y cumplir los compromisos de la actual administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social al:

+Formular y coordinar la política social y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad.

+Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar>>. Sin embargo, la institución ha sido y es aprovechada para comprar votos para el partido oficial. Y peor aún, ha sido el sitio donde se han enriquecido quienes la han dirigido. Recientemente, la propia SEDESOL denunció el desvío de 19 millones de pesos. Se culpa a 493 promotores que se hicieron pasar por beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores. La cifra es mínima para la que han defraudado directores y lo gastado en campañas electorales. Ahí es donde debería investigarse, pero no se hace, ni se hará, pues nos quedaríamos con pocos gobernadores, secretarios de estado y alcaldes.FINTA. A Cuauhtémoc Blanco lo quisieron tumbar de la alcaldía de Cuernavaca, pero el ex futbolista, con una acción hábil (en realidad hecha por sus hinchas en la política), evadió el ataque. Eso no le salvó de sentirse como balón como cuando él pateaba en los juegos de balompié.

