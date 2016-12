EL SER PADRES

POR: Karina García Vázquez

El tener un hijo,el poder ser madre o ser padre, a mi parecer pudiera ser una de las cosas más hermosas que te puede dar la vida. Crear otra vida, verla nacer y ver como depende de ti, de tu cariño, de tu calor, de tu amor, para crecer y desarrollarse como personita mientras te regala sonrisas y grandes momentos. Pero el poder decir que , tienes un hijo,es una de las cosas más duras que te pueden pasar en la vida, porque la dependencia es absoluta, porque su necesidad de sobrevivir es cien por ciento demandante. El poder encontrar un rincón, porque te gustaría tener un sitio alejado de todo y de todos donde sentarte, y no lo encuentras. No!!! porque cuando crees que lo has encontrado aparece de nuevo el bebé y vuelve a llorar, a pedir tu atención, un poquito más de tu energía, y ahí, con tu bebé en brazos, explotas con un «te quiero mucho, pero no puedo más». ¿Y qué diría tu hijo si pudiera contestar? Con el sentido del humor que les caracteriza, con los ojos bien abiertos y una sonrisilla pícara: «Mamá, te aviso de que esto solo es un adelanto.. tranquila, al final todo acaba bien».

¿Por que es tan duro ser madre?

Y de ser padre también, pero me centro en las madres porque en la mayoría de las ocasiones somos nosotras las que nos encargamos de los cuidados del bebé y en consecuencia es a nosotras a las que busca el bebé cuando llora. Y mamá se mira al espejo, ve que su pelo ha perdido brillo, que aunque podría decir que es feliz su cara denota todo lo contrario y que no solo tiene unas temerosas ojeras, sino que da la sensación de que en pocas semanas ha envejecido años.

¿Pero por qué nadie me dijo que esto era así? ¿Por qué nadie me dijo que mi vida iba a destinarse a cuidar de este ser tan diminuto que no entiende que no puedo más? Y el pecho empieza a doler, desde dentro. Bien, eso es si logras identificar de dónde viene el malestar, porque ya no sabes muy bien si viene del pecho, de la cabeza, del sueño infinito o es todo el cuerpo el que se queja.Y empiezas a sentirte sola, muy sola. Y llegan las generalizaciones: «nadie me ayuda», «mi marido no me apoya», «todo lo tengo que hacer yo», y las discusiones porque «tú haces poco y deberías hacer más», porque «yo trabajo y llego cansado», porque «ayer te dije que hicieras esto y no lo hiciste», porque «no, no me lo dijiste, lo habrás soñado»… Y las noches, esas noches que parecen interminables, esas en las que cada anochecer pones esperanzas, a ver si por fin logras recuperar un poco de fuerzas y que acaban siempre por dejarte peor: «¿Por qué? ¿He perdido alguna apuesta? ¿Tanto daño le hice a alguien en otra vida?». Si pudieran, si supieran cómo explicártelo cuando tu cuerpo dice basta y ellos te piden que agotes las reservas, que seguro que aún queda un poco de energía en tu cuerpo, te dirían que todo pasa, que llega un día en el que no piden tanto pecho, que llega un día en el que comen, en el que duermen toda la noche, que llega un día en el que ese niño que no se te despega de las piernas, que quiere que le cojas en brazos continuamente, que no se separa ni cuando hay otros niños, empieza a separarse de ti, a disfrutar de tu compañía de otra manera y, aunque no te lo creas, estando con otra gente.Una nueva versión de tu bebé que nunca imaginabas que llegaría. Bueno, lo pensabas, porque todas las personas que estamos ahora mismo en este mundo hemos sido bebés y hemos nacido de una madre, y si ser madre fuera tan terrible siempre, dejaríamos de tener hijos, y todo el mundo hablaría de ello.Pero no es así. Todas, en mayor o menor medida lo sufren, porque la sociedad de ahora exige muchas más cosas que antes y ahora no solo tienes que ser madre, sino que además tiene que parecer que no has tenido un hijo, y tienes que salir, y seguir alimentando el amor por tu pareja, y viendo a tus amistades, y trabajando, porque oye, eso de ser madre no es algo que dé valor social. Madres son todas, así que no está valorado por nadie. Solo la que lo está viviendo, solo la que lo tiene reciente, o la que lo recuerda porque luchó contra ese estigma es capaz de dar valor a todo lo que puede llegar a hacer una madre. Solo ellas, sus parejas, el día que se quedan con el bebé y ven que no hay manera de llegar a todo, y los hijos, que a veces, el día que van al cole y tienen que escribir sobre la profesión de sus padres deciden hablar de la más importante del mundo, la de su madre.

