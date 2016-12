POR: Hugo Ramírez Iracheta

Pocas personas son capaces de perdonar, realmente, una agresión verbal o física, o cualquier otra acción que se considere perjudicial. Y para evitar la etiquetación de ser rencorosas, resentidas o hasta malévolas, supuestamente perdonan…, pero no olvidan. Y esperarán la primera oportunidad que se presente para saldar la “deuda”. Esa actitud es calificada de hipocresía. Su definición, tal vez la más común, aparte de ser una mentira, es que es una falsa actitud de cómo verdaderamente es el individuo. En esta conducta se manifiestan dos condiciones: la simulación, acción cuyo propósito es mostrar algo que no se es, y el disimulo, el cual oculta aquello que deseamos nadie conozca. Un gran porcentaje de quienes mienten lo hacen de manera consciente de no ser verdad lo que dicen. Hay fechas en las cuales mentimos en mayor porcentaje que en cualquier otro día del año. Las más conocidas son “El Día de la Madre”; “La Navidad” y el “Año Nuevo”. Cabe hacer una aclaración: El doctor David Livingstone Smith, profesor de filosofía, cofundador y coordinador del Institute for Cognitive Sciencie and Evolutionary Psychology, perteneciente a la University of New England, escribió el libro “¿Por qué mentimos? Las raíces del engaño y el inconsciente”. Esta es una de sus propuestas “… la mentira parece formar parte indisociable del Homo Sapiens. Sin embargo, se trata de algo que no se manifiesta sólo en la esfera de lo humano. La biología revela que la mentira es una práctica que recorre también el mundo natural: las plantas y los animales utilizan la falsedad y la impostura y la simulación para sobrevivir”. El doctor Livingstone no justifica la mentira, simplemente expone resultados de estudios de los motivos del por qué se miente. El lingüista y analista social, Noam Chomsky, clasifica la hipocresía “… como uno de los males centrales de nuestra sociedad, que promueve injusticias como la guerra y las desigualdades sociales en un marco de autoengaño, que incluye la noción de que la hipocresía por sí misma es una parte necesaria o benéfica del comportamiento humano y la sociedad”. Por otra parte, la psicología freudiana establece que a este comportamiento se le conoce como “proyección psicológica”. Este es más un autoengaño que un engaño deliberado del resto de las personas. Líneas arriba se citan fechas en donde las mentiras se intensifican y aumenta su carga de hipocresía. El 10 de mayo, los hijos hacen manifestaciones de gran amor y respeto. Sin embargo, el resto del año olvidan a la progenitora y, en ocasiones, las hacen víctimas de explotación económica y hasta agresiones verbales.

En navidad y año nuevo entre compañeros de trabajo, amigos y familiares, las congratulaciones y buenos deseos para el año entrante son exageradas. En el pensamiento de una gran mayoría bulle la búsqueda hedonista del bienestar y placer propios. El afecto o cariño desaparecen ante el encanto de ser mejores, en lo económico, ropa, auto, casa, presentación personal, vacaciones, número y calidad de tarjetas de crédito, etc.

EL PAPA Francisco es un reconocido fustigador de la hipocresía. Admiro a este vicario de Cristo por su empatía con los que nada o poco tienen. Por tal motivo le han nombrado el “Papa de los Pobres”. Entonces, para mí es obligatorio citar algunas de sus frases: “Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir”; “La única guerra en la que todos debemos luchar, es la de combatir el hambre”; “De nada te sirve ir a la iglesia y alabar a Dios, si llegando a tu casa juzgas, críticas y hablas de los demás. No seas hipócrita”. Y la última, de sus incontables reflexiones que he leído: “En la voracidad insaciable de poder, consumismo y falsa eterna juventud, los extremos débiles son descartados como material desechable de una sociedad que se torna hipócrita, entretenida en saciar su vivir como se quiere (como si eso fueraposible), con el único criterio de los caprichos adolescentes no resueltos”.

