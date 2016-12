EL AMOR

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

¿Qué significa amor?: Este es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. También se hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una convivencia bajo el mismo techo o relación.

Hemos escuchado sobre el amor en libros, en historias y hasta en miles de bellos cuentos con final feliz, ha habido incluso hasta estudios hablando sobre este sentimiento tan inexplicable que suele surgir entre las personas.

El amor es algo en verdad difícil de descifrar, ¿quién no ha sentido amor alguna vez?, ¿quién no se ha sentido totalmente enamorado?, ¿quién no ha sentido el revoloteo de mariposas volando dentro de nosotros? o será acaso atacándonos?, jajajaja.

Porque en ocasiones surge este sentimiento si ni siquiera esperarlo y de la persona que ni siquiera imaginamos. El amor es un bello sentir, siempre y cuando sea correspondido, porque cuando no lo es, la angustia y desesperación por tener cerca a esa persona nos pone en ocasiones tristes por no poder tener lo que amamos a nuestro lado.

La verdad creo que todo mundo hemos experimentado el significado de esta palabra y no lo digo en el aspecto de amar a algún miembro de tú familia o algo, sino en amar a alguna persona que te atrae sentimentalmente o hasta físicamente. Este sentimiento todos los hemos sentido alguna vez, es algo que llega a nacer dentro de nosotros por alguien a quien creemos especial, alguien que se gana nuestra atención, nuestros suspiros y sobre todo cada uno de nuestros pensamientos.

En verdad el sentir amor por alguien es un sentimiento demasiado maravilloso, vemos la vida con otros ojos, todo cambia, no vemos nada absolutamente igual. Es un sentimiento que te hace sentir como quinceañera no importando la edad que sea que tú tengas, cuando sentimos amor volvemos a sentirnos unos adolescentes y hermoso es cuando te corresponden, los suspiros comienzan a tener sentido, su aroma te hace volar, el saber que vas a ver a esa persona te hace sentir diferentes emociones, saber que estarás junto a ese alguien que te roba los sueños y el aliento.

El amor es un sentimiento con el que nos toca vivir día a día, en muchas diferentes maneras. Lo podemos encontrar hasta en quien menos esperamos, así como en personas conocidas que hemos tenido a nuestro alrededor y que en ocasiones nos cuesta algo de tiempo para percibirlos.

Cuando comenzamos a sentir amor por alguna persona, claro lo que esperamos es ser totalmente correspondidas por ese alguien. Pero en ocasiones a veces las cosas no son como uno quisiera, ya que nos toca guardar silencio de lo que sentimos, por muchas situaciones, ya sea que esa persona creemos no es para nosotros, quizá es un amor difícil de alcanzar, o ni siquiera se percate de lo que sentimos por él o por ella. La verdad es que si estamos enamoradas (os) de alguien sin decirle nada al respecto, hemos sido muy valientes para estar guardando un sentimiento así, un sentimiento que fácilmente se delata.

Pero como es normal en temas del amor no todo es dulzura, comprensión, cariño, paciencia, no todo es de color de rosa; es claro que en ocasiones surgen motivos por el cual el amor a veces no es tan lindo, pero con amor se llegan a resolver todos esos detalles que en momentos nos hacen tambalear, temas como los celos, inseguridades, desesperación o la impaciencia.

Y de verdad a quién no le ha gustado sentir amor, es algo tan bello en la vida de cada uno de nosotros, es un motorcito que nos ayuda a seguir, que nos hace ver el mundo tan maravilloso, la vida se vuelve de colores. Y es que eso de sentirse soñado y por las nubes es realmente muy bello.

Aunque se dice por ahí que se está enamorado, cuando empiezas a mirar con el corazón en lugar de hacerlo con los ojos. No dando importancia a imperfecciones o defectos de ese alguien que amas. Esas son cosas que simplemente no importan, que es lo que esa persona te brinda lo que realmente estás buscando. Aunque vivimos en un mundo dominado por las impresiones, y estamos tan al pendiente de lo que dicen y hacen los demás, que en ocasiones nos resulta difícil darle la oportunidad a los ojos del corazón para que observen por nosotros.

Eso de que de la vista nace el amor, no debe ser cierto; hay que darnos la oportunidad de tratar a las personas y verlas como realmente son, a veces el amor de nuestra vida puede estar frente a nosotros y no hemos dado la oportunidad de acercarse.

Amigos en verdad el amor es el sentimiento más bello y puro que pueda existir sobre el mundo entero, cuando por fin sentimos que lo tenemos, no lo dejemos ir…¡Porqué tal vez no vuelva a aparecer!.

