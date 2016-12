AMISTAD

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Hay un tema para mí muy importante, que es la Amistad; comenzaremos con su definición, ¿Qué es la amistad?: La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el compromiso, entre otros, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo.

Pero dentro de este tema, debemos destacar que no solo existe la amistad verdadera y real, también existe la amistad superficial y estos dos tipos de tratos son completamente diferentes.

¿Cuál es la verdadera amistad?, la verdadera es esa que te apoya, que te cuida, que te alienta, que te sostiene durante tus malos momentos, que te da palabras de ánimo, que es leal a tí, sincera, solidaria, incondicional, comprometida, que te defiende, que te cuida, que te aprecia, que te quiere, esa que cuando haces algo mal, te dice en que la regaste.

Pero también hay que saber diferenciar entre las amistades verdaderas y esas amistades superficiales, esas que solo están para criticarte, para apuñalarte por la espalda, para defraudarte, para devaluarte, para juzgarte, para murmurar.

Recordemos que no todos los vínculos que tenemos con las personas son realmente buenas y no tienen el mismo significado dentro de nuestras vidas, lo importante en este tipo de amistades es el no confundir el grado de confianza que les ofrecemos, el grado de afecto que podamos brindarles, el grado de atención que les damos. Porque al correr del tiempo te sientes defraudada (o) cuando esas personas comparten información personal acerca de tí o incluso cuando inventan cosas sobre tí. Cuando la amistad es verdadera, existe la confianza plena entre ellos, sin temor a hablar sobre cualquier tema, o confiar asuntos personales que quieras compartir, cuando ésta amistad es real, te sentirás completamente segura que nadie más sabrá tus secretos confiados y que todo lo que compartas estará muy seguro.

Cuando se trata de relaciones superficiales, éstas con facilidad pueden desaparecer y desmoronarse, debido a la falta de interés que puedan tener, la hipocresía y la deslealtad.

Por eso siempre dicen que tener un verdadero amigo es un gran tesoro, porque en verdad es difícil dar con este tipo de personas, con alguien en quien puedas depositar por completo tu fe y toda tu confianza, un amigo que estás seguro que jamás podrá traicionarte.

Lo importante de las amistades, tanto verdaderas como superficiales, es el saber diferenciarlas, y lamentablemente a veces nos es difícil saber cuál es cuál, es difícil saber si alguna de ellas te podría fallar.

No es solo abrir los ojos a esas personas o tratarlas, porque con el paso del tiempo crees en ellas, confías en ellas y hasta llega a existir el afecto por esas personas y al final se presenta una ocasión, para que en quien creías y confiabas de repente deja de existir, ya sea porque pudiera existir la traición, la deslealtad, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Personas que creíste eran tus amigos, a quienes confiaste tus sentimientos y por quienes te nacieron sentimientos, y de repente ves todo eso destrozado por algo que no creíste pasaría.

Pero obvio nunca estamos pensando a ver quiénes serán nuestros amigos sinceros y quienes serán algo superficial, no hay un mecanismo de defensa que detecte nada de eso, ni tenemos nuestras antenitas de vinil que nos alerte sobre alguien.

Aunque claro hay que tomar algunos datos para saber si esa persona en verdad es o no parte de nuestras amistades.

Por ejemplo:

· Las críticas y el hacerte sentir mal. Menoscabar tu persona puede ser un mecanismo que usa esa amistad para elevar su estatus por encima del tuyo y lo peor es cuando lo hace en público.

· Debemos empezar a desconfiar cuando un amigo no sea cuidadoso con respecto al hablar de nuestras cosas e intimidades más de una ocasión.

· Cuando no son capaces de darte un buen consejo y al contrario quieren a toda costa sacar la peor versión de ti.

· Cuando suelen decepcionarnos frecuentemente.

· Cuando no saben respetar.

Claro a veces nos es tan difícil saber diferenciar el tipo de amistades que tenemos, porque nos damos cuenta de que no son verdaderas cuando ya nos han hecho algo que nos lastima. Por eso no es cuestión de cantidad, sino de la calidad de amigos que tengamos. De ahí esa frase que dice que los amigos se cuentan con la palma de la mano, porque en verdad son solo una pequeña porción de tus conocidos los que realmente lo son.

Bueno amigos la verdad aprendamos a no ser tan confiados, ni demos nuestro cariño sin razón alguna. Hay que estar atentos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. No todo aquel que nos llama amigo, en verdad lo es. ¡Aguas con eso!.

