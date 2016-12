¿CRIAR O MALCRIAR?

POR: Karina García Vázquez

A diario escucho frases como:no se que hacer con el, todo el día ve la televisión y no hace caso,que le pasa a mi hijo?

Toda la vida o al menos en lo que tengo uso de razón el manejo de la autoridad en una familia ha sido autocrático. Los padres imponían las normas, corregían, castigaban y premiaban. Ni el poder ni la autoridad se compartían con los hijos y era los padres, en definitiva, quien tenía la última palabra, porque en ellos residía la responsabilidad socioeconómica y moral de la familia. Creían en la naturaleza didáctica del rigor. Ejercían la autoridad incluso con dureza ante la idea de que nada era más provechoso que una buena nalgada a tiempo, y enfrentaban los reproches con un rotundo ‘ya me lo vas a agradecer’. ( ( Los padres de hoy, en cambio, se retuercen de culpa ante cada ‘no’ o cada ‘basta’ y sienten pánico de que el futuro pase facturas. Les espanta parecerse a ciertos padres de antes y está bien. Pero al definir nuestro rol sólo por oposición, nos vamos al extremo del ‘sí’ fácil. Y eso también se paga. Décadas de tolerancia en la crianza de los hijos, aplicadas por padres culposos, generaron niños con grandes dificultades para asumir responsabilidades, respetar ( límites o demostrar respeto por los demás. ( ( El problema no es que el sistema que funcionó por años se haya resquebrajado o dejado de funcionar. Y la verdad es es que los mimos padres ha reemplazado ese modelo por otro, en el que los niños asumen responsabilidades e incorporan normas familiares de otro modo. Desde esta óptica y en algunos aspectos, el equilibrio de roles entre el papá y la mamá en el seno familiar no parece haber sido del todo beneficiosa. La mamá siempre ha sido considerada como la buena de la casa, la que aporta la calidez, y hasta cierta complicidad. El padre, la voz categórica y definitiva, sin discusiones. Hoy, al tener tantos roles, la madre perdió su histórica función, y eso no sólo está complicando las identificaciones sino que los hijos no tienen muy claro cuál es el papel de cada uno de los padres y en quién reside la autoridad. ( ( ¿Criar o malcriar? ( ( Los especialistas aseguran que los límites son fundamentales para que el chico pueda incorporar una protección. «Dejar que un hijo crezca con absoluta libertad no es criar sino malcriar», afirman. La crianza tiene que ver con una limitación, y no poner límites es dejar al chico a expensas de buscar sus propias limitaciones. Los límites son los valores, reglas y normas, en los cuales cada ser humano estructura su personalidad. Son parámetros conductuales ( aprendidos que rigen el comportamiento e indican si es adecuado o no. Los padres tienen que balancear entre fomentar la confianza y la autonomía de sus hijos y enseñarles que el mundo puede ser un lugar peligroso e inseguro. ( ( Pero en ocasiones algunos papás dan demasiada libertad en cuestiones no muy apropiadas o demasiados privilegios antes de que los niños o adolescentes estén adecuadamente preparados para ello; por otro lado, otros mantienen un control demasiado rígido con los hijos negándoles las oportunidades para madurar y aprender a tomar decisiones por sí mismos, y a aceptar las consecuencias. ( ( Cuando los chicos provocan o se portan mal, están pidiendo desesperadamente alguna autoridad que les quite la responsabilidad de autolimitarse. Nos guste o no somos limitados, no somos omnipotentes. Y aprender eso desde pequeños puede ayudarnos de adultos. La realidad no es tan manipulable como los chicos imaginan desde su pensamiento mágico y egocéntrico. Por eso hay que enseñarles a aceptar un no, a entender que no todo saldrá ( siempre como lo desea, que no siempre va a lograr lo que se propone. ( ( De esta manera va a desarrollar tolerancia a la frustración, un rasgo fundamental de la personalidad adulta. Así, cuando un papá o una mamá dicen ‘eso no’, ‘basta’ o ‘no hay más’ están funcionando como representantes ( de lo real para ese hijo: le están adelantando situaciones que tarde o temprano deberá experimentar. Lo están ayudando a crecer y creanme No hay recetas. ( ( No se trata de andar a los gritos ni a los golpes. Basta con decir no y sostenerlo. Basta con ser por un rato el malo de la película. En algunos casos hay también, por parte de los padres, un exceso de explicaciones: ( hay razones que tienen que ver nada más que con el «porque yo lo digo», es decir, con que uno es el adulto y decide, sin ninguna otra razón o explicación. Sin embargo, los adultos de hoy explican tanto el «porque no» que parece que estuviesen pidiendo disculpas, que no estuvieran seguros de lo que hacen y dicen, lo cual es también nocivo para los niños. ( ( Otro enemigo recurrente de los límites es el consumo. Muchos padres silencian las demandas de los hijos con objetos y regalos: «si te bañás te compro algo», «si hacés lo que te encargue te llevo al cine». De esta manera, se entra en una negociación permanente con el niño, lo cual lo va a convertir en un transgresor, porque no incorpora la norma ( sino la negociación. ( ( Pero sea por comodidad, sea por confusión, los padres de hoy huyen despavoridos de la posibilidad de poner límites. No es fácil. Los hijos le devuelven a los padres un espejo de lo que hicieron, de lo que hacen. Lo que hace un niño suele hablar de los adultos que lo rodean. De modo que prestemos atención cuando corroboramos que nuestro hijo es agresivo, mal criado, mal educado o haragán.

Suerte como siempre y hasta la próxima!

