FIDEL, EL ÚNICO QUE CONTRARIÓ A ESTADOS UNIDOS

POR: Cuauhtémoc Torres González

Haiga sido como haiga sido, y a pesar de su largo y controversial mandato que por 47 años ejerció de manera autoritaria en la isla, en el que incluso se le atribuyen más de tres mil fusilamientos, es indudable que la imagen del caudillo cubano Fidel Castro habrá de perdurar por los siglos de los siglos. Esto a pesar de los refugiados en Miami, que ruidosamente celebraron el deceso del comandante en jefe y de sus cientos de detractores, entre los que de última hora se registraron en la correspondiente lista, tales como el expresidente de México, Vicente Fox Quesada y el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Fidel Alejandro Castro Ruz, el histórico líder militar de la revolución cubana, fue el único ciudadano que a su país logró gobernarlo, primero como Primer Ministro y luego como presidente y el que, de manera temeraria, logró desafiar a once presidentes de la considerada nación más poderosa del mundo y que, en fila, fueron: Dwight Eisenhower en sus períodos (1953-1961); John F. Kennedy (1961-1963); Lyndon B. Johnson (1963-1969); Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977); Jimmy Carter (1977-1981); Ronald Reagan (1981-1989); George Bush (1981-1983); Bill Clinton )1993-2000); George W. Bush (2001-2008) y Barack Obama (del 2009 al presente), unico de todos ellos que no encontró a Fidel Castro en el poder y dándole un sorpresivo giro a la historia, al dejar atrás medio siglo de antagonismo y restablecer los lazos diplomáticos con la isla, a partir del 2015.

Ah, y de acuerdo con lo expuesto en las redes sociales, Fidel pudo soportar con estoicismo el yugo de estos once mandatarios, pero que después de tanto aguantarlos, “prefirió irse” antes que tratar con el presuntuoso e insoportable multimillonario Donaldo Trump. Esto sin esperar, obviamente, a que tomara posesión del cargo.

En sus inicios como estadista, Fidel soportó primero el embargo de armamento que Estados Unidos le impuso desde 1958 y luego el bloque comercial, económico y financiero, a partir de 1960.

Nació el 13 de agosto de 1926, en Birán, Cuba. Procreó a sus hijos Alina Fernández, Fidel Castro Díaz-Balart, Alex Castro y algunos más no reconocidos. Sus hermanos fueron: Raúl, Ramón y Juanita Castro, quien por cierto radica en Miami en calidad de refugiada y ha asegurado a la prensa internacional que no asistirá al sepelio de su consanguíneo.

Su natural fallecimiento, a los noventa años de edad, causó sorpresa el pasado fin de semana, sobre todo porque a lo largo de sus casi cinco décadas de dirigente cubano, logró sobrevivir a incontables y frustrados atentados. Presidentes, líderes de opinión, cubanos, partidarios y no simpatizantes, expresaron su reacción frente la muerte de Castro.

Dentro de sus últimos días mandato, el presidente Barack Obama emitió un comunicado en el que extendió la mano de amistad a Cuba, asegurando que “la historia recordará y juzgará el enorme impacto de esta figura singular para la gente y el mundo a su alrededor”, mientras que su sucesor, Trump manifestó casi con júbilo: ¡Fidel Castro, que fue un brutal dictador y que oprimió a su propio pueblo, está muerto!, mientras que el exastro argentino del futbol Diego Armando Maradona, rompió en llanto por haberlo llegado a considerar su padre.

En México se recuerda mucho el “comes y te vas”, registrado en abril del 2002 en Monterrey durante la celebración de la Cumbre Extraordinaria de Las Américas, cuando el entonces presidente mexicano, Vicente Fox, vivió una situación desagradable con el entonces presidente cubano, Fidel Castro, a quien le dio una indicación que pasaría a ser uno de los incidentes más molestos en la historia de las relaciones diplomáticas de ambos países.

Fox, tratando de evitarle un inconveniente al fallecido líder revolucionario, procuró a toda costa que no se encontrara en el evento con el entonces mandatario estadounidense, George W. Bush. Según un audio revelado después por el propio gobierno cubano, Fox le dijo claramente a Castro “Oye, Fidel, de cualquier manera, está la invitación a que me acompañes a la comida, que eso sería como a la 1:00 de la tarde ó 1:30 y acabando de comer, entonces puedes salir”, le dijo para que así evitara el encuentro con Bush, que llegaría poco después.

Y, a pesar de lo molesto de la sugerencia, evidentemente Fidel llegó a Monterrey, pronunció su discurso, comió y se fue. Ya en Cuba, Castro reveló el audio, lo que causó un gran revuelo y una pausa en las relaciones diplomáticas cubano-mexicanas.

No obstante, la falta de tacto e ignorancia política, ha persistido a pesar del tiempo transcurrido en el bigotón guanjuatense, pues ya muerto Castro, volvió a declarar a la prensa: “Dios lo tenga en su santa gloria. Comió y se nos fue”.

Ahora, ante la falta de Castro, el escritor peruano Mario Vargas Llosa consideró que el régimen cubano tiene muy difícil su supervivencia, pues ya no hay nadie que pueda reemplazar a Fidel como el mito, la leyenda o el héroe epónimo en que se convirtió, motivo por el que pronto comenzarán a resquebrajarse poco a poco las estructuras de dominación y control, esperando que tal proceso sea rápido e indoloro para el pueblo cubano.

Que descanse en paz, a pesar de los no buenos deseos de refugiados, Trump y Fox.

