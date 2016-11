LO QUE CORRE EN LA RED

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Quien dijo que las segundas partes no son tan importantes, creo que lo son y más tratándose de un tema tan extenso, así que hoy continuaremos este tema de la semana pasada: «Lo que corre en la Red» y es que en verdad es tan amplio, por todas las ramas que pueden tratarse dentro de él.

Sobre todo de lo que te puedes encontrar dentro de la Redes, hasta el tipo de personas que también puedes llegar a conocer, y lo mejor que no solo de tu ciudad, sino de tu Estado, de tu País y de diferentes Nacionalidades. En verdad en ocasiones me ha tocado charlas con personas del extranjero, obvio yo sólo sé español (y aún así a veces ni me entiendo, jajajaja), hay pero que haríamos sin el bendito traductor que te saca de cada apuro, y es tan interesante llegar a conocer y aprender, otros idiomas y culturas.

El tema de las redes es un mundo en verdad tan interesante por descubrir, que quien así lo desea puede llegar a aprender muchísimas cosas, si utiliza esta herramienta adecuadamente. Y qué decir de encontrar amistades dentro de ella, aunque claro hay que saber diferenciar entre contactos y amistades; porque podemos tener agregadas a miles de personas, pero creo de verdad son pocas las que te valoran, las que te tienden una palabra de aliento cuando la necesitas, las que a pesar de las distancia te transmiten su cariño y he de decir que he encontrado tras estas redes sociales, amistades muy valiosas para mí, que a pesar de la distancia, el cariño es mutuo, y que no importa no tenerlas cerca, porque sabes que están para tí aunque no las veas.

Awwwwww y qué decir del amor que te puedes encontrar a través de las redes sociales, claro si es un amor a distancia es algo en realidad bastante difícil, porque no solo es el vivir con la ausencia, sino debemos de tomar más en cuenta la comunicación, la confianza, la sinceridad, el respeto, el verdadero amor, aquí es dónde se pone en práctica muchísimas cosas, ya que si en verdad es amor, hay que soportar muchas cosas, los celos, dudas, inseguridades, desesperación, incluso hasta envidas y chismes por terceras personas; pero creo que cuando se ama, los obstáculos no son nada, cuando se está dispuesto a seguir adelante ante algo así.

Y claro que entre las redes podemos encontrar páginas de todo tipo, para todos los estilos y gustos, así que como les mencione la semana pasada, quiero hacerles una atenta invitación a darse una vuelta por las redes sociales, usemos esta herramienta de la mejor manera, y claro a mi gusto están las páginas literarias, donde encontramos escritos de grandes poetas, así que dense una vuelta por algunas de ellas.

La semana pasada por cuestión de espacio, me faltaron nombrar a muchísimos más escritores que aunque no famosos, van teniendo un gran auge dentro de las redes sociales, incluso algunos de ellos han plasmado sus bellos escritos en libros.

A continuación les comparto a algunos escritos, que son de mí total agrado, de poetas que admiro muchísimo .

ESO Y MÁS

Amo la libertad de nuestros besos

de este amor que no entiende de estar preso.

amo el nunca que siempre nos desborda los labios,

y ese adiós a las puertas, resguardando los cambios

Amo ser el tormento que tus noches detiene,

la locura pulsante libertaria que tiene,

el antídoto dulce que tus miedos revoca,

cada vez que los mios corren hacia tu boca.

Amo ser el trasfondo de tus sueños errados

el abismo al que corres con los ojos cerrados

Amo ser la utopía, causa de tus respuestas;

porque tú vida mía

eso y más me despiertas.

Doralicia Hernández Sánchez

alma de colibrí.

21-11-2016

VERSAME.

Y me vestí no de gala,

me vestí de versos

Y me vestí no de gala,

me vestí de versos

de prosas y de estrofas.

Me puse

mi mejor atuendo,

para versarte delicadamente,

mientras tus oídos deleito.

Me vestí así,

para que tú al versarme

hoja a hoja de mi cuerpo,

línea a línea fueras leyendo.

Versame, prosame

que hoy mi cuerpo

es el papiro

donde tu pluma descansa.

Maria Guadalupe Avila

CDMX

D.R.A.

PINTEMOS LA HISTORIA

Que del sombrío gris no quede

ni una sola una huella en mi camino

Que se tiña de verde si así puede,

y que sea muy feliz mi destino.

Que cultive rosales y flores,

que imagine ríos cristalinos

que se inunde de fragantes olores

y se ria mi corazón tan peregrino.

Quiero pintar de café el amanecer

quiero a lo largo del día naranja y rosa

quiero llegar al rojo del querer

y la estupenda brisa de las cosas.

Sonrío y pinto el paisaje

no porque no existan tormentas

sino porque este gris aprendizaje

también para mi es una herramienta.

Y de mil colores sigo pintando

este paisaje tan ameno

mi vida sigue pasando

¡Sonrío con lo propio y lo ajeno!

Maleny Kizz D Love

Veracruz, México

Derechos reservados de autor

Espero que al igual que a mí, estos escritos conquisten sus corazones, leer a grandes poetas que podemos encontrarnos dentro de las redes sociales, poetas que plasman tras un monitor sus letras y algunos de ellos que han alcanzado sus sueños, de plasmar sus sentimientos en bellos libros.

En verdad que haríamos sin la bendita poesía, no veríamos el mundo con los mismos ojos.

