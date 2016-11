POR: Hugo Ramírez Iracheta

DIVINIDADES. Los dioses de todas las mitologías suelen ser vindicativos cuando sus fieles traicionan sus creencias y dejan de presentar ofrendas. En la Biblia se describe el pasaje donde Jehová se sintió injuriado por sus seguidores y envió el diluvio, que destruyó la vida animal y humana en la tierra, la cual salvó Noé de la desaparición al construir un arca donde resguardó a su familia y a cada una de las especies de fauna del planeta para volver a poblarlo. Al olímpico Zeus no se inmutó la voz cuando decretó que el hombre permaneciera como una criatura débil e indefensa, pero el semidiós Prometeo le regaló el fuego, cuyo significado literal es vida y metafóricamente conocimiento. Ahora el mundo (mejor expresado, una parte de él), está amenazado por quien cuyo dios son los billetes donde se inscribe la frase “In God we trust”, (En Dios confiamos). Este individuo pretende terminar el muro que comenzó Bill Clinton y prosiguió Barack Obama, quienes lo dejaron pendiente en las áreas más hostiles para entrar a Gringolandia. El concepto de Trump seguramente fue copiado de “La Gran Muralla”, construida durante el reinado del primer monarca de la dinastía Qin (en el siglo VII a.C.). La razón fue defender el pueblo chino de las invasiones de hunos y mongoles. El sujeto de pelo amarillo-zanahoria pretende aislar a su país de los inmigrantes, pero no de los negocios y del agio que le reditúan utilidades súpermillonarias a Gringolandia.

JURIDICO. En los artículos que he leído sobre la posición de Donald Trump de repatriar a casi 7 millones de mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos de Norteamérica, (no de Estados Unidos de América, qué más quisieran), nadie ha esclarecido, ni siquiera la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), si Trump puede aplicar tal medida en base al Derecho Internacional. ¿Tiene facultades como presidente de su nación para aplicar esa medida? De tener esos atributos, ¿Por qué el engaño al difundir que el presidente Enrique Peña Nieto proseguirá “… negociando en defensa de los principios básicos, que no son negociables, como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales”? La historia dice que contra quienes poseen las armas y el poder no se negocia, se acatan sus términos. La historia cita también que en algunas ocasiones la desesperación impulsa a enfrentar al enemigo, por poderoso que sea. “Es mejor morir que vivir de rodillas”. Es una frase cuyo autor no recuerdo.

EVASIÓN. Pero no de impuestos, sino un escape rápido y seguro es el que afanosamente buscan varios ex gobernadores. El anhelo de huida es porque son buscados pues han sido acusados de desvío de recursos, malos manejos del erario, defraudación, uso de información privilegiada, lavado de dinero y otros delitos comunes entre los “servidores públicos”. El último es el ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, señalado de la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas, a precios muy bajos, de la reserva territorial del estado, a familiares y colaboradores cercanos. Mientras tanto, conforme a cifras de la SHCP, en el último año los estados se endeudaron con 19 mil 518 millones de pesos. Los ejemplos son muchos, pero los más destacados son los gobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte; de Durango, Jorge Herrera y de Quintana Roo, Roberto Borge.

MUTACIÓN. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es una institucional gubernamental federal encargada de ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través de la administración de recursos para el mismo propósito; además de crear programas para combatir la pobreza. Proporciona bienes y productos de interés social a personas necesitadas, incluyendo apoyos, servicios especiales, despensa básica, entre otros. Estos son los principales objetivos de la institución. Sin embargo, ha sido convertida en “buscadora y pagadora” de votos para el partido oficial. Y lo peor. Es el sitio ideal para que funcionarios cobren en la dependencia sin trabajar, den empleo bien pagado a novias de políticos, yernos, cuñadas, primos, amantes. Tal dio a conocer el Subdelegado de la SEDESOE de Durango, Arturo López Bueno. Lo anterior se descubrió con la investigación interna que se hace en ese organismo desde que entró en funciones la nueva administración estatal. ¿Se van a quedar sin castigo estos defraudadores? Lo más seguro es que sí. Todo quedará con el despido, pero sin casito o la devolución de lo defraudado. Uno de los tipos de fraude es el de pagos de sueldos a personal que no trabaja. El delito mencionado fue contra el pueblo, a quien se le roba la oportunidad de recibir beneficios de la institución, así como a los gobiernos de los tres niveles. Sin embargo, la propaganda gubernamental oficial dice que todo está bien. Por otro lado, afirman que la vida no es justa. Muy cierto, pero la política la vuelve súper injusta. Ni modo. Quienes no votan no tienen derecho a quejarse de nada, dicen los activistas sociales.

