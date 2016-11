POR: Higinio Esparza Ramírez

«Se solicita joven bien parecido con nociones de mecanografía y ortografía. Interesados acudir a Matamoros 1056 poniente en horas de oficina», decía el breve mensaje insertado en la página de los anuncios de ocasión del periódico local.

Las desveladas me tenían muerto, eran insoportables, ajenas a mis hábitos hogareños. ¿Dormir de día para deambular de noche como cualquier chupa sangre vampiresco? -Qué locura, rumiaba con ojos asiáticos y legañosos.

Entre tecleos incipientes en una sala de redacción que me resultaba extraña, leí una y otra vez el aviso, lo recorté y lo guardé en el bolsillo de la camisa con un propósito: escribir en casa una carta solicitando el empleo ofertado y enviarla por correo.

La carrera comercial se abría como única opción para obtener un título que me permitiera encontrar un trabajo relacionado con la profesión, tal vez en un banco chino, en una empresa de embutidos, en los millonarios consorcios demandantes de contadores que les tendrían las cuentas al día y con habilidades tramposas para eludir al fisco o en fundidoras de fierro del Cerro de Mercado o de la planta Peñoles donde los secretarios usaban la caligrafía para tomar dictados y pasarlos a diez dedos a la máquina de escribir, todos estas ocupaciones vigentes en horarios normales: de las 9 a las 13 y de las 15 a las 19, de lunes a viernes; los sábados de 9 a 15 y los domingos descanso absoluto.

Esa fue siempre la idea que tuve sobre el trabajo que debería desarrollarse de día, nunca de noche. No creía que alguien pudiera laborar en un horario en el que los demás duermen y roncan ocho horas seguiditas y con pilón, a fin de listos para enfrentar el día a día, no la noche a noche. Por eso mi sueño, profundo y sin culpas desde la infancia precoz, comenzaba a las nueve pe eme y concluía a las nueve e eme.

Lamentablemente por falta de dinero en casa no terminé la enseñanza contable, bancaria y mercantil y a un año y medio de iniciada, un pariente me propuso como asistente en la sala de redacción del diario matutino donde él cubría turnos nocturnos en los talleres de la prensa.

Sin rodeos me enfrentó al jefe de redacción, un cara dura que se hizo el desentendido. No me miró y siguió escribiendo en su máquina Remington. Yo seguí de pie, nervioso y atolondrado, incómodo en un ambiente desconocido y hostil.

-Escribe bien y rápido a máquina y sabe ortografía, aquí te lo dejo, presumió el consanguíneo y se fue a los talleres. El rostro que por fin se fijó en mi modesta persona parecía de piedra: por los ojillos despedía miradas escépticas y atemorizantes: extendió una hoja de papel en blanco y un párrafo con fallas gramaticales impreso en papel periódico.

-Corrija los errores, páselo en limpio y me lo devuelve, ordenó tajante y regresó a sus tareas de seleccionador, formador y cabecero de notas informativas. Eso fingió al menos porque de reojo descubrí que se hallaba atento a la prueba de mecanografía por lo que imprimí velocidad al teclado para apantallarlo.

Lo examinó con la cabeza inclinada sobre el escritorio y sin mayores preámbulos resolvió:

-Lo espero mañana a las cuatro de la tarde. Cubrirá dos turnos, vespertino y nocturno, con media hora para cenar. ¿Dónde ceno, qué y con qué? lo interrogué con los ojos. –Es su problema, contestó por la misma vía, la de él naturalmente.

El horario me desconcertó; no dije nada y al día siguiente ahí estaba, inocente y deslumbrado por una redacción hecha de escritorios, máquinas de escribir y anaqueles con libros en la pared. Una pintura de Ruano Llopis adornaba uno de los muros de la sala ya ocupada por personajes del periodismo empírico de antaño, formales y sabihondos que se sumían en sus tareas y ya no hablaban ni entre ellos y mucho menos con extraños y novicios.

Inexperto y dormilón acometí la nueva chamba: contestar el teléfono para atender quejas, denuncias y señalamientos y redactar las corresponsalías que llegaban por telegrama o carta, generalmente en el transcurso de la tarde. Por las noches las cosas cambiaban radicalmente: escribir y escribir desde las ocho de la noche a la media noche y frecuentemente hasta los primeros minutos del día siguiente, con las trasnochadas resultantes a las cuales no estaba habituado.

Por esa causa no me gustó el trabajo. Además una madrugada que volvía a casa, me asaltaron dos policías embozados que me clavaron una linterna en el vientre y en otra percibí el taconeo incesante de una mujer misteriosa que me seguía y a la que en ningún momento le día la cara pues sabía por intuición y piel chinita que se trataba de un fantasma que se dirigía al panteón municipal cercano. Por lo tanto, no supe si era bella o cacariza.

Fueron varias las veces que corrí con esa experiencia, por lo que en una ocasión me atreví a rastrearla y me coloqué a su espalda a unos dos metros de distancia sin que ella se diera cuenta. Caminamos uno detrás del otro, yo admirando sus piernas que escapaban de un ajustado vestido y una blusa transparente que permitía vislumbrar un sostén de rojo en llamas.

De pronto se volvió hacia mí y en lugar del esperado rostro femenino, apareció una calavera de caballo con sus cuencas rebosantes de gusanos. Caí desmayado. Diez minutos después recuperé el conocimiento pero la visión se había esfumado en un sombrío camino que desembocaba, precisamente, en el cementerio aledaño al río Nazas.

Hubo más noches de terror en esas caminatas forzadas y a puro calcetín agujereado. Aún no ahorraba lo suficiente para comprar un triciclo, una cuatrimoto o un bocho de perdido. La luna llena caía macabra sobre los frondosos pinabetes que bordeaban la calle y escurrían en el pavimento sombras chinescas que encogían el ánimo.

Las banquetas desaparecían envueltas por la negritud nocturna y las ramas en penumbra de 190 grados dibujaban caprichosamente un estrecho y sinuoso sendero asfaltado, seco, pálido, con aires de ultratumba por el cual forzosamente tenía que pasar para reencontrarme en casa.

Abría de un golpe la desvencijada puerta hecha de tiras de madera apolillada y me metía presuroso al cuarto donde dormía, pues un taconeo de mujer fatal me perseguía sin tregua. La cerraba también de un empujón y la aseguraba con aldaba. Controlados los temblores nerviosos escudriñaba, entre las rendijas de las tablas, el negro espacio exterior que cabía en mi campo visual. En una neblinosa noche de noviembre, la contemplé perfilándose en el marco ojival de la hendidura que me servía de improvisado catalejo. Parecía flotar en el escarpado sendero que lleva a la cima del Cerro de la Cruz con un halo que la hacía fulgurante como si se tratara de una imagen religiosa. Un vaporoso vestido largo resbalaba por el sinuoso cuerpo y un pelo plateado caía seductoramente sobre los hombros.

Me miraba y extendía los brazos para que yo me arrojara en ellos sin importar distancias ni obstáculos terrenos. Ese solo gesto me conmovió y surgió un amor platónico con una figura del más allá. Al cráneo equino lo había reemplazado un bello rostro muy parecido al de Marylin Monroe.

-¡Maldito trabajo! Ya alucino, renegué y me fui a la cama.

Desperté con un regusto óseo y comencé a consultar la sección de avisos en busca de otros empleos que no interfirieran con los hábitos tan arraigados de dormir tranquilamente en las horas en que todo mundo normal lo hace, sin apariciones a la vista. Retornaba cansado, ojeroso y fastidiado; dormía la mayor parte de la mañana a pierna suelta en un desvencijado sillón de la sala usado por la suegra. -¡Huevón! gritaba la conciencia pero le ponía oídos sordos.

Un día desdoblé el anuncio y a mano escribí la solicitud para el empleo que ofrecían en el domicilio de la avenida Matamoros. –Allá las cosas serán mejor pues estoy seguro de que se trata de hacerla de secretario o tenedor de libros y ya no tendré que desvelarme, aventuré para renovar los ánimos. Deposité la carta en un buzón de correos de la avenida Hidalgo y retorné al desequilibrante trabajo de tarde-noche-madrugada que había alterado mi vida.

Saqué de la bolsa de la camisa el anuncio y lo leí detenidamente. Una duda me asaltó: -Matamoros 1056 poniente. ¿Dónde he visto ese número?

-No puede ser, no puede ser, repetí mentalmente y con un permiso previo salí apresurado a la calle ante el asombro de los compañeros sólo para comprobar que me encontraba ante el número 1056 poniente de una avenida Matamoros que ya conocía porque en ese domicilio operaba el periódico que me ofreció mi primer trabajo apenas salido de la adolescencia.

De la Matamoros corrí tres cuadras para llegar a la avenida Hidalgo. Levanté la tapa del buzón, introduje mi fina mano pero ya no palpé carta alguna. El cartero llegó dos veces primero y se llevó el sobre con la solicitud para incorporarme a un nuevo empleo, paradójicamente el mismo que ya cubría desde tiempo atrás entre desvelos y descontento.

-Al Palacio Federal, urgí al ruletero. Las oficinas ya habían cerrado pero al pie de las rejas avisté un bulto blanco atado con un mecate en la parte superior y la leyenda que iluminó mis entrañas: Servicio Postal Mexicano.

-¡Señor Alvarado, señor Alvarado! Le grité a la única persona que conocía en aquella dependencia pues era el encargado de reparar las líneas telegráficas que surtían de información al diario. Afable y solícito, escuchó mi atribulada confesión, desató el costal y comenzó a sacar carta por carta. –Esa no es, aquella tampoco, esta menos, le decía yo a cada postal sustraída hasta que por fin apareció: un sobre blanco, sin remitente, sólo con la dirección: avenida Matamoros 1056 poniente.

Le di las gracias y rompí el mensaje que me hubiera metido en enredijos y dilemas extravagantes: ¿A quién se le ocurre solicitar dos veces el mismo empleo? ¿Dejarlo vacante para ocuparlo al siguiente día? ¿Quita y pon sin darle vuelta a la perinola? Una aberración que aún repica en mi cerebro.

Esto ocurrió en los años 50-60 del siglo XX. El trabajo que no quería en un principio pues era sólo para búhos de la Bruja de Blair, cuervos a la Poe, vampiros a la Brad Pitt y mariposas que revolotean en las luces de Nueva York, me atrapó por los siguientes sesenta años y las desveladas se convirtieron en un pan comido, como dice el lugar común, con cerveza en interminables rondas nocturnas.

Lo malo es que ya no hubo más aproximaciones con las féminas panteoneras, sólo quedaron las resacas etílicas acalambradas por los fantasmas de la conciencia.

