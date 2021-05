300 aficionados del Santos Laguna fueron defraudados

Ciudad de México a 30 de mayo de 2021.- Cerca de 300 aficionados de Santos Laguna fueron defraudados y no pudieron ingresar a la cancha del Estadio Azteca para la Gran Final del Torneo Guard1anes 2021, pues los boletos que traían eran falsos.

Al momento de ser escaneados el sistema de boletaje no los reconoció por lo que tuvieron que salir de las instalaciones. Fueron resguardados por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública en tanto recibían una respuesta de quien les vendió las entradas.

De acuerdo a los propios aficionados, los boletos fueron obtenidos a través de la directiva del club lagunero y fueron vendidos por las porras del cuadro de Torreón. Sin embargo no culpaban a la directiva si no a Cruz Azul, pues su teoría era que no querían porra visitante en las gradas del Estadio Azteca.

Los boletos fueron vendidos entre 2 mil y 3 mil 500 pesos, más el pago del transporte de Torreón a la Ciudad de México.

Media hora antes del arranque del juego, los aficionados visitantes estaban por tomar sus autobuses para dirigirse a Plaza Garibaldi y ahí ver el juego, donde el equipo lagunero busca alzar su séptimo campeonato de Liga.

