26 y 27 de abril vacunan a personal médico de Durango

Durango, Durango a 26 de Abril de 2021.- La Secretaría de Salud en Durango dio a conocer que durante el 26 y 27 de abril se vacunará al personal de salud tanto público como privado en esta capital y en Gómez Palacio.

Sergio González Romero, secretario de Salud, comentó que se ha logrado un acuerdo entre la Secretaría del Bienestar y el Colegio Médico para poder realizar la vacunación de todo el personal correspondiente.

Ante ello, se dispondrán de poco más de ocho mil vacunas que serán aplicadas a este personal durante el próximo lunes y martes en dos módulos, uno ubicado en las instalaciones de la feria de la ciudad de Durango y otro más en la facultad de Medicina del municipio de Gómez Palacio a donde acudirán los trabajadores de salud del mismo Gómez Palacio y Lerdo.

Actualmente, en la entidad duranguense, de los casi 23 mil trabajadores de salud que se tienen tanto en el sector público como privado, se han vacunado ya a 14 mil 828, por lo que restan aplicarse la dosis alrededor de ocho mil, trabajadores que se encuentran ubicados principalmente en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Durante la primera etapa de vacunación a los mayores de 60 años que se hizo en Durango, se aprovechaba cuando el programa llegaba a algún municipio para aplicarles la dosis a los trabajadores de salud del lugar razón por la cual poco a poco fue subiendo el número de trabajadores de salud vacunados.

Solo restaba, prácticamente, los tres municipios más grandes que es donde se concentra la gran mayoría de los trabajadores de salud.

En cuanto a la vacunación en general, en la entidad duranguense se lograron vacunar a cerca de 167 mil adultos mayores de 60 años de edad, de un universo de 208 mil, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, prácticamente se vacunó el 80 por ciento de la población señalada.

Esto significa que dos de cada 10 adultos mayores de 60 años no se vacunaron, algunos porque no quisieron y otros porque no se encontraban en el municipio por lo que se ha instalado un módulo fijo en la ciudad de Durango para vacunarlos exclusivamente a ellos, considerados como rezagados en su primera dosis.

De la segunda dosis ya se han aplicado 20 mil vacunas lo que significa que los adultos mayores de 60 años de ocho municipios ya se les aplicó las dos dosis de su vacuna contra el Covid.

