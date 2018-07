Patricio Borguetti en espera de que Odalys le de el sí

(AGENCIAS)

02 de Julio de 2018.- Patricio Borguetti: “Si Odalys me acepta, nos casamos, aunque no por la Iglesia porque ya estuve casado con Grettell. Si me dice que ‘sí’, lo haremos por lo civil”.

Patricio, ¿cuánto llevas con Odalys Ramírez y por qué aún no se han casado?

“Cumplimos siete años el 28 de febrero y estamos muy felices. La verdad, casarnos no es algo que nos quite el sueño, pero yo creo que sí va a suceder. Si me acepta, nos casamos, aunque no por la Iglesia porque ya estuve casado con Grettell (Valdez). Si me dice que ‘sí’, lo haremos por lo civil”.

“ ODALYS Y YO TRABAJAMOS, SOMOS UN EQUIPO Y APORTAMOS A LA CASA SIN VER QUÉ ES DE QUIÉN”

-Los dos son exitosos, ¿ambos aportan en el hogar?

“Los dos trabajamos, somos un equipo y aportamos a la casa sin ver qué es de quién, sino para beneficiar a la familia”.

-¿Ya se compraron una casa?

“Estamos en eso; mi plan es comprar dos, una a nombre de Santino y otra al de Gia, pues mi sueño es darles algo a cada uno”.

–¿Y si les pones tu casa a su nombre y te dejan desprotegido cuando crezcan?

“Espero trabajar lo suficiente para no depender de ellos o alquilaré una para mí, en eso no tengo problema”.

“ ADEMÁS DE GIA, NOS GUSTARÍA TENER UN HIJO MÁS; VAMOS A VER SI DIOS NOS MANDA OTRO”

-¿Les gustaría tener más hijos?

“ Quizá uno más, pero por el trabajo es complicado; vamos a ver si Dios quiere y nos manda otro”.

-¿Quién es más estricto, ella o tú?

“Soy muy consentidor, Odalys pone más límites; ella también es parte de la educación de Santino (el hijo que tuvo con Grettell) y los dos se quieren mucho”.

Me gusta: Me gusta Cargando...